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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم تخصيص ليلة المولد النبوي بعبادات محددة.. وهل صلاة الجماعة في العمل تعدل ثواب أدائها في المسجد؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمد شحتة

فتاوى تشغل الأذهان
الإفتاء توضح حكم تخصيص ليلة المولد النبوي بعبادات محددة
هل صلاة الجماعة في العمل تعدل ثواب أدائها في المسجد؟
هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟

 

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان والتي بينت حكمها الشرعي دار الإفتاء ومن أبرزها: حكم تخصيص ليلة الاحتفال بعبادات محددة، وهل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ وغيرها من الفتاوى التي يتساءل عنها كثيرون وسوف نعرضها لكم في السطور التالية.

في البداية، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم تخصيص ليلة المولد النبوي الشريف بعبادة أو ذكر أو صلاة معينة، مؤكدة أن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القربات والأعمال التي تعبر عن محبته وتعظيمه، باعتبار أن محبة النبي أصل من أصول الإيمان.

وأشارت دار الإفتاء إلى الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»، موضحة أن الحديث يؤكد مكانة محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ووجوب تقديم محبته على محبة جميع الخلق.

وأكدت الدار أن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يمكن أن يكون من خلال صور متعددة من الطاعات والأعمال الصالحة، من بينها الاجتماع على ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنشاد المدائح والثناء عليه، وقراءة سيرته العطرة، والتأسي بأخلاقه وهديه، وإطعام الطعام ابتغاء مرضاة الله، والتصدق على الفقراء والمحتاجين، والتوسعة على الأهل والأقارب، والإحسان إلى الجيران والأصدقاء.

وأوضحت أن هذه الأعمال ليست على سبيل الحصر، وإنما تمثل نماذج لصور التعبير عن الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرة إلى أن المسلم يستطيع إحياء هذه الذكرى بما يتيسر له من وجوه البر والطاعات.

صلاة الجماعة في العمل

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية: إن الصلاة جماعة في مكان العمل جائزة فهي تعتبر جزءا مصغرا من المسجد، ويأخذ المصلي فيها ثواب الجماعة.

أضاف عاشور ، ردا على سؤال يقول "هل الصلاة في مصلى العمل تعدل الصلاة في المسجد إذا كان المسجد بعيدا؟ أن المسجد الكبير له أحكامه الخاصة، فلو لم يقدر المصلي على الذهاب للمسجد البعيد وأقيمت صلاة الجماعة في العمل فيجوز له أن يصلي وتحسب له ثواب الجماعة وفضل الله واسع.

وذكر أن الذهاب للصلاة في المسجد له أجر كبير فكل خطوة يخطوها المصلي تضيف له حسنة والأخرى تحط عنه خطيئة.

قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام

وتلقى مجمع البحوث الإسلامية سؤالًا حول حكم قراءة المأموم لسورة الفاتحة خلف الإمام أثناء الصلاة الجهرية، وهي من المسائل الفقهية التي تعددت فيها أقوال العلماء، واختلفت فيها المذاهب الفقهية، بحسب ما أوضحت لجان الفتوى.

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية محل خلاف بين الفقهاء، موضحة أن المالكية والحنابلة لا يرون وجوب قراءة الفاتحة على المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، واستندوا في ذلك إلى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن كان له إمامٌ فقراءةُ الإمامِ له قراءة».

وأشارت اللجنة إلى أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى كراهة قراءة المأموم خلف الإمام، بينما يرى الشافعية وجوب قراءة سورة الفاتحة على المأموم في الصلاة، سواء كانت سرية أو جهرية، ومن ثم فإن تركها عمدًا عندهم يؤثر في صحة الصلاة، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاةَ لمن لم يَقرأ بفاتحةِ الكِتاب».

وأوضحت لجنة الفتوى أن من قال بعدم وجوب الفاتحة على المأموم حمل النفي الوارد في الحديث على نفي الكمال، وليس نفي صحة الصلاة، مؤكدة أن المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف معتبر بين أهل العلم.

وخلصت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية هي الأفضل والأحوط، خروجًا من الخلاف وحرصًا على أداء العبادة بصورة صحيحة.

فتاوى تشغل الأذهان دار الإفتاء المولد النبوي صلاة الجماعة الاحتفال بالمولد النبوي

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