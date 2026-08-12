الداخلية الكويتية: إحباط مخطط إرهابي يستهدف إحدى المنشآت الحيوية

أعلنت الداخلية الكويتية، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأفادت وزارة الداخلية في الكويت، بضبط مواطن ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي قبل تنفيذ مخططه.

وتابعت الداخلية الكويتية: “المواطن تلقى تدريبات على صناعة المفرقعات والطائرات المسيرة لاستخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي”.

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن قيام جهاز أمن الدولة التابع لها بضبط حدثين على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي وتلقيهما تدريبات على صناعة المفرقعات بقصد استهداف أحد دور العبادة التابع لإحدى المذاهب في الكويت.

وأشارت وزارة الداخلية الكويتية - في بيان - إلى أن عملية الضبط جاءت في إطار جهود الرصد والتحري والمتابعة الأمنية حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الحدثين وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.