إصلاح كسور خط المياه يدخل مراحله الأخيرة في مدينة نويبع

تواصل مدينة نويبع، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إصلاح كسور خط المياه بمنطقتي الميناء والمزينة، تمهيدًا لعودة ضخ المياه وانتظام الخدمة للمواطنين.

وشملت أعمال الإصلاح التعامل مع 3 كسور بخط المياه، حيث تم الانتهاء من إصلاحها، فيما تتواصل حاليًا أعمال إصلاح الكسر الثالث والأخير، وسط تنسيق مكثف بين رئاسة مدينة نويبع وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة تشغيل الخط.

ودُعمت جهود الإصلاح بفرق فنية من شركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى جانب دعم فني من مدينة طور سيناء، في إطار تكامل جهود الجهات المعنية وتسخير الإمكانات اللازمة للتعامل مع الموقف وإنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت.

وتتواصل أعمال الإصلاح لليوم الرابع، ومن المقرر الانتهاء من إصلاح الكسر الأخير اليوم، على أن يبدأ ضخ المياه تدريجيًا اعتبارًا من غدٍ، عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأكد من جاهزية الخط وسلامة التشغيل.

وتتابع محافظة جنوب سيناء أعمال الإصلاح بشكل مستمر، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وعودة وانتظام ضخ مياه الشرب للمواطنين بمدينة نويبع.