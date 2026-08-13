مفاوضات غزة على المحك.. مصر تفكك الملفات المعقدة تمهيدًا للمرحلة الثانية

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مستقبل المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة لا يزال مرهونًا بمدى نجاح الوسطاء في تجاوز عدد من الملفات المعقدة، التي تعيق الانتقال إلى الخطوة التالية من الاتفاق.

تفكيك نقاط الخلاف الرئيسية

وأوضح فهمي، خلال حواره ببرنامج «مساء دي إم سي»، أن التحركات المصرية تركز حاليًا على تفكيك نقاط الخلاف الرئيسية في مفاوضات غزة، والعمل على إيجاد حلول للقضايا التي تمثل عقبة أمام استكمال الاتفاق، وفي مقدمتها ملف نزع سلاح حركة حماس، إلى جانب الترتيبات الخاصة بعمل اللجنة الفنية المكلفة بإدارة قطاع غزة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن قضية نزع السلاح تأتي في مقدمة الملفات الأكثر حساسية وتعقيدًا، نظرًا لارتباطها بشكل مباشر بالترتيبات الأمنية والسياسية للمرحلة المقبلة، بالتزامن مع بحث آليات إدارة القطاع خلال الفترة القادمة.

إعادة المفاوضات إلى مسارها

وأكد طارق فهمي أن الوسيط المصري يواصل اتصالاته وتحركاته مع مختلف الأطراف بهدف إعادة المفاوضات إلى مسارها، وتقريب وجهات النظر بشأن القضايا محل الخلاف، بما يسمح بتهيئة الأجواء اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة.

ولفت إلى أن نجاح هذه الجهود سيظل مرتبطًا بقدرة الأطراف على التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات الأساسية، خاصة نزع السلاح وترتيبات إدارة القطاع، باعتبارهما من أبرز المفاتيح التي ستحدد مسار الاتفاق خلال المرحلة المقبلة.