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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الكرمة العراقي تمهيدا للانتقال لبيراميدز

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
عمرو مصطفى

أنهى أحمد عبد القادر، لاعب فريق الكرمة العراقي، رحلته مع النادي، بعدما أعلن بشكل رسمي انتهاء ارتباطه بالفريق، ليضع حدًا لفترة قضاها داخل صفوفه وسط حالة من الترقب بشأن وجهته المقبلة.

وكشف اللاعب عن رحيله برسالة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، حرص خلالها على توجيه الشكر إلى مسؤولي النادي والجهاز الفني وزملائه والجماهير، مؤكدًا أن تجربته مع الكرمة ستظل من المحطات المهمة في مسيرته الكروية.

أحمد عبد القادر يرحل عن الكرمة العراقي 

وأكد أحمد عبد القادر في رسالته تقديره الكبير للدعم الذي حصل عليه منذ وصوله إلى النادي، مشيرًا إلى أن الأجواء التي عاشها داخل الفريق ساعدته على التطور على المستويين الفني والشخصي، إلى جانب ارتباطه بعلاقة قوية مع عناصر الفريق والجماهير.

وأعرب اللاعب عن امتنانه لجماهير الكرمة، مشددًا على أن مساندتهم له منذ ظهوره الأول وحتى مباراته الأخيرة ستظل عالقة في ذاكرته، كما تمنى للنادي مواصلة النجاح خلال الفترة المقبلة وتحقيق أهدافه.

ولم يقتصر وداع عبد القادر على زملائه والجماهير، إذ خصّ بالذكر مسؤولي النادي، وعلى رأسهم مثنى الحلبوسي، الذي وصفه اللاعب بأنه كان بمثابة الأب والراعي له خلال فترة وجوده في العراق، مؤكدًا أنه وجد منه دعمًا واهتمامًا كبيرين منذ اليوم الأول.

عبد القادر يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

 

كما وجه الشكر إلى محمد الحلبوسي، تقديرًا للدور الذي قام به في دعم الفريق والعمل على تطويره، متمنيًا له وللنادي التوفيق في المرحلة المقبلة.

ويأتي رحيل أحمد عبد القادر عن الكرمة في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات حول مستقبله، وسط تقارير تشير إلى وجود اتفاق بين اللاعب ونادي بيراميدز للانتقال إلى صفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم التفاصيل الخاصة بالخطوة الجديدة في مسيرة اللاعب، حال اكتمال المفاوضات والإجراءات المتعلقة بالانتقال.
 

أحمد عبد القادر الكرمة العراقي الدور العراقي بيراميدز الدوري المصري

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