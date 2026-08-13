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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

340 مليون أوروبي يتعرضون لحرارة تتجاوز 30 درجة مع استمرار موجة الحر

استمرار موجة الحر
استمرار موجة الحر
أ ش أ

 تشهد أوروبا اليوم الخميس درجات حرارة مرتفعة غير اعتيادية تتجاوز 30 درجة مئوية.

وذكرت صحيفة سويدين هيرالد السويدية أنه من المتوقع أن يشهد أكثر من 135 مليون أوروبي - وخاصة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة - درجات حرارة تتجاوز 35 درجة اليوم الخميس مع استمرار أحدث موجة حر تجتاح القارة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ثلاثة من كل خمسة أوروبيين يتعرضون لدرجات حرارة تتجاوز 30درجة مئوية، أي ما يعادل نحو 340 مليون شخص.

وتعد أوروبا القارة الأسرع ارتفاعا في درجات الحرارة على كوكب الأرض، كما أن بعض المناطق فيها غير مجهزة للتعامل مع الطقس الحار.

وقد ساهمت موجات الحر والجفاف المتكررة في صيف حار بشكل قياسي في أوروبا، حيث أدت حرائق الغابات الواسعة النطاق إلى وقوع آلاف الوفيات.

أوروبا درجات حرارة مرتفعة غير اعتيادية

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