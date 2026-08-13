أستاذة علم اجتماع: تعزيز التعليم والعمل ودعم الطبقة المتوسطة ضرورة لمواجهة الظواهر المجتمعية

أكدت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، أن الجرائم التي تقع داخل دوائر الأصدقاء والأسرة أصبحت من الظواهر التي تستدعي مزيدًا من الدراسة والاهتمام، مشيرة إلى أهمية التفرقة بين الخلل العقلي والخلل النفسي، باعتبار أن لكل منهما طبيعة وأسبابًا مختلفة.

وقالت هالة منصور، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"،: على ضرورة إعلاء قيمتي التعليم والعمل، وتعزيز مكانة الطبقة المتوسطة في المجتمع، باعتبارها أحد المكونات الأساسية لتحقيق الاستقرار ودعم عملية التنمية.

التعليم والعمل

وأوضحت أن الطبقة المتوسطة تضطلع بدور محوري في دفع عجلة التنمية، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم والعمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي يمثلان ركائز أساسية لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على مواجهة التحديات والظواهر السلبية.