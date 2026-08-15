شيرين أبو النجا: الدكتورة ماري تيريز عبد المسيح أكاديمية بارزة

أعربت شيرين أبو النجا الحاصلة على جائزة الدولة للتفوق عن سعادتها بحصول الدكتورة ماري تيريز عبد المسيح على إحدى جوائز الدولة، واصفة إياها بأنها أستاذة وأكاديمية بارزة تعمل بعيدًا عن الأضواء، مشيرة إلى أن أعمالها الكاملة نُشرت مؤخرًا عن دار المعارف.

كما أشادت خلال حوارها ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد بفوز الدكتور أحمد يوسف أحمد، مؤكدة أنه من الشخصيات التي لا تسعى وراء الجوائز، وهو ما جعل حصوله عليها محل تقدير خاص.

وأعربت عن سعادتها بفوز فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، بإحدى جوائز الدولة، خاصة بعد إعلانه التبرع بقيمة الجائزة لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال.

وأكدت أهمية توجيه التبرعات إلى المستشفيات التي تحتاج إلى الدعم، مشيرة إلى مستشفى أبو الريش ومستشفيات علاج الحروق، داعية إلى زيادة الاهتمام بها ودعمها بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.