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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة العاصمة تفتح باب التقديم بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2026-2027

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

أعلنت جامعة العاصمة عن فتح باب التقديم بالمدن الجامعية للعام الدراسي 2026-2027 للطلاب الجدد والقدامى، في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة جامعية متكاملة تضمن للطلاب المغتربين الاستقرار والراحة، وتساعدهم على التفرغ للتحصيل الدراسي وتحقيق التفوق والنجاح.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف كريم سيد مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وتتيح جامعة العاصمة للطلاب الراغبين في الاستفادة من خدمات المدن الجامعية التقديم إلكترونيًا من خلال موقع المدن الجامعية: https://modon.capu.edu.eg


ويمكن للطالب إتمام إجراءات التقديم من خلال الخطوات التالية:
 

1. الدخول إلى موقع المدن الجامعية.

2. تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

3. استكمال البيانات المطلوبة بدقة.

4. رفع المستندات المطلوبة وفق التعليمات المعلنة.

5. استكمال إجراءات الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

6. متابعة نتيجة التسكين وإجراءات استكمال الملف وسداد الرسوم وفقًا لما تعلنه الجامعة.

مواعيد التقديم
- الطلاب القدامى: يستمر حتى 20 أغسطس 2026.

- الطلاب الجدد: يبدأ التقديم عقب كل مرحلة من مراحل التنسيق، وفقًا للمواعيد التي تعلنها الجامعة.

شروط التقدم للمدن الجامعية 

تشمل أهم شروط التقدم للمدن الجامعية أن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى كليات جامعة العاصمة، وألا يكون من سكان القاهرة الكبرى، إلى جانب استيفاء باقي شروط القبول المعلنة، وألا يكون قد سبق توقيع عقوبة تأديبية تستوجب الاستبعاد وفقًا للوائح المنظمة، فضلًا عن اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

وتحرص جامعة العاصمة على أن تكون المدن الجامعية أكثر من مجرد مكان للإقامة؛ فهي بيئة متكاملة تساعد الطالب المغترب على الاستقرار والتفرغ للدراسة، وتوفر له أجواء مناسبة للمذاكرة والراحة وممارسة الأنشطة وبناء علاقات وصداقات جديدة.

وتوفر المدن الجامعية للطلاب المقيمين بها مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل الإقامة، والوجبات الغذائية،  والخدمات الطبية، والأنشطة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية، معامل حاسب آلي، واي فاي، بما يضمن للطالب حياة جامعية متوازنة تجمع بين التفوق الدراسي والمشاركة في الأنشطة المختلفة.

وتولي الجامعة اهتمامًا خاصًا بالأنشطة الطلابية داخل المدن الجامعية، من خلال تنظيم فعاليات رياضية وفنية وثقافية ودينية، وندوات وزيارات ميدانية، بما يسهم في استثمار أوقات الفراغ وتنمية مهارات الطلاب وقدراتهم وتعزيز روح الانتماء لديهم.

جدير بالذكر أن المدن الجامعية بجامعة العاصمة  تضم 10 مبانٍ، بواقع 5 مبانٍ للطلاب و5 للطالبات، ونحو  1197 غرفة، ويستفيد من خدماتها ما يقرب من 3,907 طلاب وطالبات.

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