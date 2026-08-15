ضبط 500 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية داخل محل غير مرخص جنوب الأقصر

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمحافظة الأقصر من ضبط 500 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية داخل أحد المحال العامة غير المرخصة بدائرة الإدارة جنوب المحافظة وذلك قبل طرحها وتداولها بالأسواق ووصولها إلى المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور مساعد الوزير لشئون الرقابة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة وبإشراف عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمخابز للتأكد من سلامة السلع الغذائية ومدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وشنت إدارة التموين حملة رقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال العامة بدائرة الإدارة بقيادة أحمد طه إبراهيم مدير الإدارة والمنتصر بالله ممدوح مدير الرقابة التموينية وبمشاركة حسن محمد سليم ومحمد الهواري شاكر مفتشي الإدارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 مخالفة تموينية متنوعة

وشملت المخالفات ضبط 500 قطعة بسكويت منتهية الصلاحية داخل أحد المحال العامة غير المرخصة حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضرين لإدارة منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وتم تحرير 3 محاضر لعدم انتظام سجل 21 بترول بمحطات الوقود إلى جانب 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين.

وفي قطاع المخابز تم تحرير محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر آخر لإنتاج خبز ناقص الوزن بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم وجود قائمة تشغيل.

وأكدت الأجهزة التموينية استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمخابز بمختلف مناطق المحافظة للتصدي للمخالفات التموينية وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.