رئيس جامعة بنها يهنئ طالب هندسة لحصول فريقه على المركز الثالث بمسابقة دولية للأمن السيبراني

هنأ الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الطالب عبد الله إسلام رشاد عبدالعظيم، الطالب بالفرقة الرابعة بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة ببنها، بمناسبة حصول فريقه V1b3 H4ck3r5 على المركز الثالث في المسابقة الدولية للأمن السيبراني CSC-4، التي نظمتها الكلية الفنية العسكرية في دورتها الرابعة.



وأكد "الجيزاوي" أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه طلاب الجامعة، وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمنافسة في المجالات التكنولوجية الحديثة، خاصة مجال الأمن السيبراني الذي يمثل أحد أهم مجالات المستقبل.

من جانبها، تقدمت الدكتورة زينب، عميدة كلية الهندسة ببنها، بالتهنئة للطالب عبد الله إسلام ولجميع أعضاء فريق V1b3 H4ck3r5، معربة عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل إنجازات طلاب الكلية.

وقالت عميدة الكلية إن حصول الفريق على المركز الثالث في مسابقة دولية للأمن السيبراني، مشيرة إلى أن الكلية حريصة على توفير البيئة التعليمية والتدريبية الداعمة للطلاب وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة في المسابقات العلمية المتخصصة.

وشهدت المرحلة النهائية من المسابقة منافسات بنظام Attack–Defense، بمشاركة 17 فريقا، وتضمنت تحديات متقدمة في عدد من تخصصات الأمن السيبراني، من بينها اختراق تطبيقات الويب، والهندسة العكسية، وأمن الهواتف المحمولة، والتشفير، والأدلة الجنائية الرقمية والاستجابة للحوادث DFIR، واستغلال الثغرات البرمجية Binary Exploitation.

ويأتي هذا الإنجاز في ظل مشاركة فريق V1b3 H4ck3r5 الذي ضم طلابًا من جامعات مختلفة، بما يعكس مستوى التميز والتعاون بين الطلاب المصريين في المجالات التكنولوجية الحديثة، وقدرتهم على خوض منافسات متخصصة على مستوى دولي.