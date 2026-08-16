محافظ الإسكندرية يوجه بدعم ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم ودمجهم في المجتمع

أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية بدعم ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية لإدخال البهجة والسعادة إلى نفوسهم.

ووفقًا لبيان حي أول المنتزه، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالحي فعالية "صناع السعادة" على شاطئ محمود سعيد بدائرة الحي، بالتنسيق مع منطقة المنتزه الطبية والجمعيات الخيرية، وذلك في إطار مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة".

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الفتيات من ذوي الهمم، وسط أجواء ترفيهية تضمنت فقرات موسيقية وأنشطة ترفيهية ومجتمعية، إلى جانب توفير الوجبات الغذائية للمشاركات والمشرفين والمرافقين.

كما تضمنت الفعالية تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال منطقة المنتزه الطبية، شملت قياس ضغط الدم ونسبة السكر، بما يعكس حرص الجهات المشاركة على توفير أوجه الرعاية والدعم للمشاركات إلى جانب الجانب الترفيهي.

وتهدف المبادرة إلى إدخال البهجة والسعادة إلى نفوس الفتيات من ذوي الهمم، ودعم مفهوم الدمج والمشاركة المجتمعية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمبادرات المجتمعية.

وتأتي الفعالية في إطار الحرص على دعم ذوي الهمم وتنظيم الأنشطة الترفيهية والمجتمعية التي تسهم في رفع الروح المعنوية وإدخال السعادة والبهجة إلى قلوبهم، في أجواء يسودها التعاون والمحبة والاهتمام.