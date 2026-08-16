رئيس مياه البحر الأحمر يتابع منظومة توزيع المياه بالسيارات وانتظام الضخ

أجرى اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، جولة ميدانية بمحطة تعبئة سيارات المياه، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على كفاءة منظومة توزيع المياه، في إطار المتابعة اليومية لضمان استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وشملت الجولة متابعة مراحل التشغيل داخل المحطة، وانتظام حركة سيارات نقل المياه، إلى جانب مراجعة آليات التعبئة والتوزيع، والتأكد من كفاءة المنظومة الإلكترونية المستخدمة في مراقبة وتشغيل المحطة، بما يسهم في إحكام الرقابة على حركة السيارات وضمان وصول إمدادات المياه إلى المناطق التي تعتمد على النقل بواسطة السيارات.

كما تابع رئيس الشركة موقف مواعيد ضخ المياه بمدينة الغردقة وباقي مدن محافظة البحر الأحمر، مع الوقوف بصورة مستمرة على معدلات الإنتاج بمختلف محطات المياه بالمحافظة، لضمان توافق الطاقة الإنتاجية مع احتياجات المناطق المستفيدة.

وشدد اللواء بهاء عبد المنعم على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التشغيلية اللازمة للحفاظ على انتظام جداول ضخ المياه، والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تؤثر على استقرار الخدمة، مؤكدًا أهمية المتابعة اللحظية لمنظومة الإنتاج والتوزيع.

وتأتي هذه المتابعات ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر لتعزيز كفاءة التشغيل والرقابة، وضمان استمرارية إمدادات المياه للمواطنين بمختلف مدن المحافظة، خاصة المناطق التي تعتمد على سيارات نقل المياه لتلبية احتياجاتها.