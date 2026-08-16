«فرحة مصر 2026» بالبحر الأحمر: دعم مالي لزواج شباب الأسر الأولى بالرعاية

تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر تحركاتها التنفيذية لتفعيل المبادرة القومية «فرحة مصر» لعام 2026، من خلال اجتماعات تنسيقية مع مديري الإدارات الاجتماعية بمختلف مدن المحافظة، بهدف الوصول إلى الفئات المستحقة وتوفير الدعم اللازم للشباب المقبلين على الزواج.

وتستهدف المبادرة هذا العام مساعدة نحو 8 آلاف عريس وعروس من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال المساهمة في تجهيز منازلهم وتوفير عدد من الاحتياجات الأساسية اللازمة لبدء حياتهم الزوجية، بما يخفف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المستحقة.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبرعاية السيدة انتصار السيسي، وفي إطار توجه الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ومساندة الشباب والأسر الأكثر احتياجًا.

توجيهات بالوصول إلى المستحقين في مدن المحافظة

وشددت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر على منح المبادرة أولوية في العمل الميداني، مع تكثيف جهود الإدارات الاجتماعية للوصول إلى المستفيدين في مختلف المدن والقرى، وتقديم التيسيرات اللازمة للراغبين في التقدم، مع التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه وفق الضوابط المحددة.

وتشمل الفئات المستهدفة الأسر الأولى بالرعاية، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والأيتام وأبناء دور الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط الاستفادة.

شروط الاستفادة من مبادرة «فرحة مصر»

وتتضمن ضوابط الاستحقاق أن يكون الزواج هو الأول لكل من العريس والعروس، وأن يكون الطرفان مصريين، مع بلوغ السن القانونية للزواج، فضلًا عن اجتياز البحث الاجتماعي الميداني الذي يحدد مدى استحقاق المتقدم للدعم.

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم صور بطاقات الرقم القومي للعروسين، وصورًا شخصية حديثة، وصور بطاقات الرقم القومي لأقارب من الدرجة الأولى، إلى جانب صورة من وثيقة عقد القران وشهادة الفحص الطبي.

دعم عيني لتجهيز منزل الزوجية

ويُقدم الدعم في صورة مساعدات عينية تتضمن أجهزة ومستلزمات منزلية أساسية، بما يساعد الشباب المستحقين على تجهيز مسكن الزوجية وبدء حياتهم الأسرية، ويسهم في تقليل جانب من التكاليف التي تتحملها الأسر خلال فترة الزواج.

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي أن التقديم للاستفادة من المبادرة متاح إلكترونيًا على مدار العام عبر منصة «فرحة مصر» الرسمية، في إطار العمل على تسهيل إجراءات الوصول إلى الدعم وتوسيع نطاق المستفيدين.

وتعكس المبادرة توجه الدولة نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، ومساندة الشباب المقبلين على الزواج، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري والاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.