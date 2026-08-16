وكالة إدارة الكوارث الوطنية بالمجر: إنقاذ 35 شخصا عقب انقلاب حافلة سياحية شرق بودابست

أعلنت وكالة إدارة الكوارث الوطنية في المجر في بيان أن رجال الإطفاء أنقذوا 35 شخصا بعد انقلاب حافلة سياحية بولندية كانت تقل 57 راكبا وسائقين اثنين و سقوطها في خندق.

وذكرت الشرطة المجرية - وفقا لشبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم / الأحد/ - أن حافلة كانت متجهة من صربيا إلى بولندا تحطمت الساعة الواحدة صباحا على الطريق السريع M3 بالقرب من ميزوكيريستس، شرق بودابست، وتعامل رجال الإنقاذ مع الحادث وتم إجلاء الركاب المحاصرين.

من جهته، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف توماسز سيكورسكي إنه على تواصل دائم مع السلطات المجرية وإن الوضع لا يزال قيد التحقيق.

ووفقا لمعلومات صادرة عن وزير الداخلية المجري "غابور بوسفاي"، أصيب عدد من ركاب هذه الحافلة بجروح خطيرة..مضيفا أنه تم القبض على سائق المركبة المتسببة في الحادث".

وفي سياق متصل، عبر الرئيس البولندي "كارول ناووركي" عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وقال: "أشارككم الدعاء، وأتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وذويهم".

وكان رئيس الوزراء المجري "بيتر ماغيار" قد نشر بيانا على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادث، أعلن فيه عن مصرع 12 راكبا و إصابة 10 آخرين على الأقل بجروح خطيرة إثر انقلاب حافلة بولندية في خندق على الطريق السريع M3 وعبر عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما شكر جميع المشاركين في عمليات الإنقاذ.