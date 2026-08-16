«متقلقش عليا».. 5 جمل قد تخفي وراءها شعورًا بالوحدة

ليست الوحدة دائمًا مرتبطة بغياب الأشخاص من حولنا؛ فقد يجلس الإنسان وسط أسرته، ويتحدث مع أصدقائه، ويذهب إلى عمله يوميًا، لكنه في الوقت نفسه يشعر بأنه بعيد عن الجميع من الناحية العاطفية.

وأحيانًا لا يقول الشخص صراحةً «أنا وحيد»، بل يستخدم عبارات تبدو طبيعية وتوحي بالقوة والاستقلال، بينما قد تكون في بعض الحالات وسيلة لإخفاء الاحتياج إلى الدعم أو تجنب خوض علاقات جديدة خوفًا من الخذلان.

وتناول تقرير نشره موقع YourTango مجموعة من العبارات التي قد ترتبط بهذا النوع من العزلة العاطفية، خاصة عندما تتكرر مع الانسحاب من العلاقات ورفض المساعدة.

لكن لا يمكن اعتبار أي جملة بمفردها دليلًا على الوحدة؛ فالمعنى يعتمد على السياق وتكرار السلوك وطبيعة العلاقة بين الشخص والمحيطين به.

1. «ما تقلقش عليا».. عندما تصبح الطمأنة وسيلة لإخفاء الألم

قد يقول الشخص «ما تقلقش عليا» بشكل عفوي، لكن تكرارها في كل مرة يمر فيها بأزمة قد يشير إلى عدم رغبته في إظهار ضعفه أمام الآخرين.

فبعض الأشخاص يجدون صعوبة في الاعتراف بأنهم يحتاجون إلى المساعدة، وقد يشعرون أن مشاركة مشكلاتهم مع الآخرين تمثل عبئًا عليهم.

وبدلًا من طلب الدعم، يختار الشخص إظهار صورة مختلفة تمامًا: «أنا قادر على التعامل مع كل شيء».

وقد يكون هذا السلوك مرتبطًا بالخوف من الرفض أو الحكم عليه أو الشعور بأنه سيصبح عبئًا على الأشخاص المقربين منه.

2. «هحلها لوحدي».. عندما يتحول الاعتماد على النفس إلى حاجز

الاعتماد على النفس صفة إيجابية، لكن المبالغة فيه قد تؤدي إلى نتيجة عكسية.

فالشخص الذي يرفض المساعدة في كل الظروف، حتى عندما يكون بحاجة إليها، قد يكون اعتاد على مواجهة مشكلاته منفردًا أو أصبح غير قادر على الثقة في الآخرين.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون وراء هذا السلوك تجربة سابقة جعلت الشخص يعتقد أن الاعتماد على الآخرين يحمل مخاطر أكبر من الاعتماد على نفسه.

وبمرور الوقت، تتحول الاستقلالية من اختيار صحي إلى حاجز يمنع تكوين علاقات أكثر قربًا.

3. «هي كده.. مفيش حاجة هتتغير».. الاستسلام بدلًا من المحاولة

عندما يتكرر الحديث عن العلاقات بهذه الطريقة، قد تعكس العبارة حالة من فقدان الأمل في إمكانية تغيير الواقع الاجتماعي.

فالشخص الذي يشعر بأنه غير مفهوم أو لا يحصل على الدعم العاطفي الكافي قد يتوقف تدريجيًا عن محاولة تكوين علاقات جديدة.

ويصبح الانسحاب أسهل من خوض تجربة جديدة قد تنتهي بالخذلان.

وهنا لا تكون المشكلة في العبارة نفسها، وإنما في المعنى الذي تقوله وراءها: هل الشخص يتقبل وضعًا يفضله، أم أنه توقف عن محاولة تغييره لأنه لا يعتقد أن الأمور يمكن أن تتحسن؟

4. «أنا كويس».. إجابة قصيرة قد تغلق باب الحديث

«أنا كويس» ربما تكون أكثر الجمل استخدامًا لإنهاء الأسئلة الشخصية.

وفي كثير من الأحيان، تكون الإجابة صادقة فعلًا، لكن أحيانًا يستخدمها الشخص لإخفاء ما يشعر به أو لأنه لا يعرف كيف يتحدث عن مشاعره.

وقد يعتاد الإنسان مع الوقت على الاحتفاظ بمشكلاته لنفسه، خصوصًا إذا كان لا يشعر بالأمان الكافي للحديث عنها.

لذلك، إذا لاحظت تغيرًا واضحًا في شخص قريب منك، فقد يكون من الأفضل عدم الاكتفاء بسؤاله مرة واحدة، بل منحه مساحة هادئة للتحدث دون ضغط.

5. «أنا متعود أعمل كل حاجة لوحدي».. استقلالية أم ابتعاد عن الآخرين؟

هناك فرق بين شخص يستمتع بالقيام بالأشياء منفردًا، وشخص يرفض باستمرار مشاركة الآخرين حياته.

فإذا أصبح الشخص يرفض دعوات الأصدقاء، ويتجنب الأنشطة الجماعية، ويرفض أي مساعدة أو مشاركة، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص دائرة علاقاته تدريجيًا.

والأمر قد يتحول إلى دائرة مغلقة: الشخص يرفض الآخرين لحماية نفسه، والمحيطون به يفسرون ذلك باعتباره عدم رغبة في وجودهم، فيبتعدون، فيزداد شعوره بالوحدة.

لذلك، لا ينبغي تفسير كل سلوك انعزالي باعتباره مشكلة نفسية، لكن التغير المفاجئ والمستمر في سلوك الشخص الاجتماعي يستحق الانتباه.

هل الوحدة تعني أن تكون بمفردك؟

ليس بالضرورة.

قد يختار الإنسان قضاء بعض الوقت بمفرده ويشعر بالراحة والاستقرار، بينما يشعر شخص آخر بالوحدة رغم وجوده وسط مجموعة كبيرة من الأشخاص.

فالأساس هو جودة العلاقات والشعور بالانتماء والدعم، وليس عدد الأشخاص الموجودين حول الإنسان.

ولهذا قد يكون الشخص الذي يمتلك مئات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر شعورًا بالعزلة من شخص لديه صديق واحد لكنه يشعر معه بالأمان والقرب.

5 إشارات أهم من أي جملة

إذا كنت تحاول معرفة ما إذا كان شخص ما يعاني من الوحدة، فلا تعتمد على الكلمات وحدها. انتبه أيضًا إلى مجموعة السلوكيات المحيطة بها، مثل:

الانسحاب المتكرر من اللقاءات والمناسبات.

رفض المساعدة حتى في المواقف الصعبة.

صعوبة الحديث عن المشاعر.

الشعور المستمر بأن الآخرين لا يفهمونه.

فقدان الرغبة في بناء علاقات جديدة.

الاعتماد المفرط على النفس.

تغير واضح ومستمر في التواصل مع المقربين.

وجود واحدة من هذه العلامات لا يعني أن الشخص يعاني بالضرورة من مشكلة نفسية، لكنها تصبح أكثر أهمية عندما تظهر عدة علامات معًا وتستمر لفترة طويلة.

كيف تقترب من شخص تشعر أنه وحيد؟

بدلًا من مواجهته بعبارة «أنت وحيد»، يمكن البدء بطريقة أكثر هدوءًا، مثل سؤاله عن أحواله أو دعوته إلى نشاط بسيط دون الضغط عليه.

والاستماع قد يكون أهم من تقديم الحلول؛ فالشخص الذي يشعر بالعزلة قد يحتاج أولًا إلى الشعور بأن هناك من يسمعه ويفهمه دون إصدار أحكام.

وإذا استمر الشعور بالوحدة لفترة طويلة وأصبح يؤثر في الحياة اليومية أو صاحبه ضيق نفسي شديد، فمن الأفضل الاستعانة بمتخصص في الصحة النفسية.