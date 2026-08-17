6 أفلام كرتون تغرس في طفلك حب الصداقة والتعاون.. اختاري الأنسب له

يمكن أن تكون مشاهدة أفلام الكرتون فرصة للترفيه والتعلم في الوقت نفسه، خاصة عندما تقدم القصة نماذج إيجابية عن الصداقة ومساعدة الآخرين والتعاون وتقبل الاختلاف.

وتساعد الشخصيات التي يحبها الطفل على تحويل هذه القيم إلى مواقف ملموسة يفهمها بسهولة، بينما يمكن للوالدين تعزيز الفكرة من خلال مناقشة أحداث الفيلم معه وسؤاله عن التصرفات الصحيحة والخاطئة.

وفيما يلي 6 أفلام رسوم متحركة يمكن أن تفتح مع طفلك حوارًا حول معنى الصداقة والعمل الجماعي:

1. Toy Story.. الصداقة أقوى من الغيرة

يبدأ «وودي» و«باز» علاقتهما بالمنافسة والغيرة، خاصة بعد وصول «باز» إلى عالم الألعاب واستحواذه على اهتمام الآخرين.

لكن الأحداث تكشف لهما تدريجيًا أن التنافس المستمر لن يساعد أيًا منهما، بينما يؤدي التعاون إلى تجاوز المواقف الصعبة.

ومن خلال هذه العلاقة، يكتشف الطفل أن الصداقة الحقيقية تقوم على الثقة والوفاء ومساندة الآخر، وليس على محاولة التفوق عليه طوال الوقت.

2. Finding Nemo.. لا تواجه الصعوبات وحدك

يأخذ فيلم Finding Nemo المشاهد في رحلة بحث «مارلن» عن ابنه «نيمو»، لكن الرحلة تحمل أيضًا درسًا مهمًا حول أهمية وجود شخص يساندك عندما تصبح الأمور صعبة.

وترافق «دوري» مارلن خلال رحلته، وتساعده على الاستمرار رغم الخوف والعقبات.

ويقدم الفيلم للطفل مفهومًا بسيطًا عن الصداقة: قد لا يستطيع صديقك حل المشكلة نيابة عنك، لكنه يستطيع أن يكون بجانبك حتى تتمكن من تجاوزها.

3. The Fox and the Hound.. لا تجعل الاختلاف يحكم علاقتك بالآخر

تدور قصة The Fox and the Hound حول صداقة تجمع بين ثعلب وكلب، رغم الاختلافات الكبيرة بينهما والظروف التي تجعل استمرار علاقتهما أمرًا صعبًا.

وتساعد القصة الطفل على فهم أن الأشخاص قد يختلفون في الشكل أو البيئة أو طريقة التفكير، لكن هذه الاختلافات لا تعني أنهم لا يستطيعون بناء علاقة إنسانية حقيقية.

ويطرح الفيلم قيمة مهمة وهي تقبل الآخر وعدم الحكم على الأشخاص لمجرد أنهم مختلفون عنا.

4. Lilo & Stitch.. امنح الآخر فرصة

في Lilo & Stitch، تتغير حياة «ليلو» بعد دخول «ستيتش» إليها، وهو كائن مختلف تمامًا عنها ويواجه صعوبة في التعامل مع الآخرين.

لكن العلاقة بينهما تتطور مع الوقت، وتصبح الصداقة وسيلة لاكتشاف الجانب الأفضل في كل منهما.

ومن خلال القصة، يمكن للطفل أن يتعلم أن تقبل الشخص الآخر ومساعدته على الاندماج قد يغيران سلوكه وعلاقته بمن حوله.

كما يقدم الفيلم مفهومًا أوسع للعائلة، باعتبارها مكانًا يقوم على الحب والاحتواء والوقوف إلى جانب أفرادها.

5. The Good Dinosaur.. الصداقة تمنحنا الشجاعة

يجمع الفيلم بين الديناصور «آرلو» والطفل «سبوت» في رحلة لم تكن متوقعة، لكن الظروف الصعبة تجعلهما يعتمد كل منهما على الآخر.

ورغم اختلافهما، تتكون بينهما علاقة تساعدهما على مواجهة المخاطر والخوف.

ويحمل الفيلم رسالة مناسبة للأطفال، وهي أن وجود شخص نثق به إلى جانبنا قد يجعل مواجهة المواقف الصعبة أسهل، كما أن مساعدة الآخرين يمكن أن تمنحنا نحن أيضًا قوة وثقة أكبر.

6. The Secret Life of Pets.. عندما يصبح التعاون هو الحل

يضع The Secret Life of Pets مجموعة من الحيوانات في مواقف ومغامرات تجبرها على التعاون، رغم وجود خلافات واختلافات بينها.

ومع تطور الأحداث، تدرك الشخصيات أن تجاوز المشكلات يحتاج إلى العمل معًا بدلًا من أن يحاول كل شخص التصرف بمفرده.

وهنا يتعلم الطفل أن كل فرد في المجموعة يمتلك نقاط قوة مختلفة، وأن التعاون بين هذه القدرات قد يكون الطريق الأفضل للوصول إلى الحل.

بعد الفيلم.. حوّلي المشاهدة إلى درس بسيط

يمكن للأم أو الأب استغلال نهاية الفيلم في طرح بعض الأسئلة على الطفل بدلًا من الانتقال مباشرة إلى نشاط آخر، مثل:

أي شخصية شعرت أنها كانت صديقًا حقيقيًا؟

هل كان هناك موقف أخطأ فيه أحد الأصدقاء؟

ماذا كنت ستفعل لو كنت مكان الشخصية؟

كيف ساعد الأصدقاء بعضهم؟

هل يجب أن يكون صديقك مشابهًا لك؟

ماذا تفعل إذا وجدت زميلًا يحتاج إلى المساعدة؟

هذه الأسئلة تساعد الطفل على التفكير في السلوكيات التي شاهدها بدلًا من الاكتفاء بمتابعة الأحداث.