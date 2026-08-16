قرار عاجل من المحكمة في محاكمة 55 متهما بخلية التجمع الإرهابية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 55 متهما في القضية رقم 4661 لسنة لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2154 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 15 نوفمبر المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة انضمام جميع المتهمين إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.