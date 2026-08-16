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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية الهيكل الإداري في الهرم لـ 22 سبتمبر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، في القضية 9640 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة بـ"الهيكل الإداري بالهرم"، لجلسة 22 سبتمبر المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة منتصف عام 2021، وحتى 17 فبراير من عام 2022، بمحافظة الجيزة، المتهمون من الأول وحتي الخامس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من السادس وحتى الأخير إلى تلك الجماعة الإرهابية موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر إعادة إجراءات محاكمة متهم خلية الهرم إرهاب

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