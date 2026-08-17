23 حفلا موسيقيا وغنائيا.. مهرجان القلعة الدولي يضيء سماء القاهرة| فيديو

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، وتحت إشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا ومدير المهرجان، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

وأقيم المهرجان برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة، وشريف فتحى، وزير السياحة والآثار، وبحضور عدد من السفراء وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.

وفي سياق متصل، أبرزت قناة CBC في تقرير خاص لها، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

23 حفلاً موسيقيًا وغنائيًا

وأكد التقرير، المكانة التاريخية والفنية المميزة للمهرجان كأحد أهم الأحداث الثقافية في مصر والوطن العربي، والذي يمتد برنامجه هذا العام على مدار عشر ليالٍ متصلة تشهد تقديم نحو 23 حفلاً موسيقياً وغنائياً.

وسلط التقرير الضوء على الإقبال الجماهيري الغفير والتفاعل الكبير من الزوار داخل هذا الصرح الأثري العريق، مشيراً إلى أن المهرجان يستوعب آلاف المشاهدين يومياً ممن يحرصون على متابعة ألمع نجوم الغناء والفرق الموسيقية.

واختتمت القناة تقريرها بالتركيز على الدور المجتمعي والثقافي للمهرجان، الذي يهدف إلى إتاحة الفنون الرفيعة والموسيقى الراقية لكافة فئات المجتمع بأسعار رمادية، يمتزج فيها سحر الفن بأصالة التاريخ.