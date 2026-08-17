غرس 175 شجرة مثمرة وزينة بالمحلة

أكد وائل زغلول رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، غرس 175شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز، وذلك استمراراً لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز.

توجيهات تنفيذية



وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.

دعم المبادرة الرئاسية



وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد أشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء ، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.