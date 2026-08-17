برلمانية عن مقترح تحويل المراكز الصحية لوحدات ذكية: تخفف الضغط عن المستشفيات وتسرع التشخيص

أيدت النائبة بثينة أبو زيد، مقترح تحويل وحدات طب الأسرة إلى مراكز صحية ذكية، مؤكدة أنها تمثل توجهًا مهمًا لمواكبة التطور التكنولوجي في القطاع الصحي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.



وأوضحت" أبو زيد" في تصريحها أن الاعتماد على الحلول الرقمية داخل وحدات طب الأسرة يمكن أن يسهم في إنشاء ملف صحي إلكتروني متكامل للمواطن، بما يتيح للأطباء الاطلاع على تاريخه المرضي والفحوصات السابقة، ويساعد على سرعة اتخاذ القرار الطبي وتقديم الخدمة بصورة أكثر دقة.

وأضافت عضو النواب أن تطوير هذه الوحدات يجب أن يستهدف جعلها نقطة اتصال رئيسية بين المواطن والمنظومة الصحية، من خلال توفير خدمات الكشف المبكر، ومتابعة الأمراض المزمنة، ورعاية الأطفال والأمهات، إلى جانب إمكانية الاستعانة بالاستشارات الطبية عن بُعد.

توفير بنية تكنولوجية قوية

مشيرة إلى أن نجاح تجربة المراكز الصحية الذكية يتطلب توفير بنية تكنولوجية قوية، وتدريب الأطقم الطبية والإدارية على استخدام الأنظمة الرقمية، فضلًا عن ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية يخفف الضغط عن المستشفيات ويرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بعد أن طالب النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان ومايو بمحافظة القاهرة، بوضع خطة عاجلة لتطوير وحدات طب الأسرة ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الرعاية الصحية الأولية تمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة المواطنين وتقليل الضغط على المستشفيات.