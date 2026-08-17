برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن أحكام النفقة انتصار لحقوق الأسرة

أشادت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.

وأكدت العسيلي في بيان اليوم، أن هذه التوجيهات تعكس رؤية واضحة من القيادة السياسية لترسيخ العدالة الناجزة، ووضع احتياجات المواطن وحقوق الأسرة في مقدمة أولويات الدولة، موضحة أن قضايا النفقات ترتبط بصورة مباشرة بالاستقرار المعيشي للأسر، خاصة في ظل اعتماد العديد من الأبناء والأسر على هذه المستحقات لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

سرعة تنفيذ الحكم ووصول الحقوق

وقالت عضو مجلس النواب إن صدور الحكم القضائي يمثل خطوة مهمة، لكن اكتمال العدالة يتطلب سرعة تنفيذ الحكم ووصول الحقوق إلى أصحابها دون تأخير، مشيرة إلى أن معالجة أي معوقات أمام تنفيذ أحكام النفقات سيكون لها أثر مباشر في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.

وأضافت العسيلي أن توجيهات الرئيس بشأن تسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز تؤكد استمرار الدولة في تطوير منظومة العدالة، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات ودقة الأحكام، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.

وأشارت إلى أهمية مواكبة التطور التكنولوجي من خلال التوسع في الخدمات القضائية الرقمية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، بما يضمن حماية بيانات المتقاضين والحفاظ على سرية معلوماتهم، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الخدمات القضائية بصورة أكثر سرعة وكفاءة.

وشددت العسيلي على أن تطوير منظومة العدالة لا ينفصل عن بناء دولة عصرية تضع المواطن في قلب عملية الإصلاح، مؤكدة أن سرعة إنفاذ الأحكام، خاصة المتعلقة بالنفقات، تمثل أحد أهم مؤشرات فاعلية العدالة وقدرتها على حماية الحقوق وتحقيق الإنصاف.

وأكدت العسيلي أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل دفعة قوية لاستكمال مسار تطوير المنظومة القضائية، وتحويل الخدمات الحكومية والقضائية إلى خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما يرسخ دولة المؤسسات والقانون ويضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها في التوقيت المناسب.