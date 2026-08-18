تحذير سعودي حاسم: الاعتداءات الإيرانية تهدد حركة السفن عبر مضيق هرمز

أكد مجلس الوزراء السعودي تجديد الرفض القاطع لتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن والناقلات التجارية بوصفه تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها.

وقال مجلس الوزراء السعودي، في بيان، إن الاعتداءات الإيرانية تشكّل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن المتضمن وجوب احترام حقوق الملاحة وحريتها للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وإدانة أي تهديدات أو إجراءات من شأنها عرقلة ذلك.

جاء ذلك في أعقاب انعقاد مجلس الوزراء السعودي في مدينة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

واطّلع مجلس الوزراء السعودي في بداية الجلسة على مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز آفاق التعاون والتنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات؛ بما يحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، ويسهم في دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.