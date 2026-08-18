قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنسبة نجاح 63.23%.. أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات
مقتل 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية قرب ميناء مدينة غزة
تقارب تاريخي بين سوريا ووكالة الطاقة الذرية لحسم الملف النووي لمخلفات النظام السابق
فرج عامر يفجر مفاجأة عن محمد صلاح مع طرابزون
أول ظهور لناصر ماهر بعد إخلاء سبيله من النيابة العامة
بعد تصريح ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح.. هجوم على سفينة وإصابة أحد أفرادها
أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى
بعد إخلاء سبيل ناصر ماهر.. نجوم الكرة في الكلبش| أسماء مفاجأة
جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام
البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص
الرقابة النووية: لا يوجد ما يهدد أمان المفاعل النووي بالضبعة
ترامب يفجر مفاجأة: لا محادثات مع إيران ومضيق هرمز مفتوح والحصار مستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب حسين أبو العطا: توجيهات الرئيس ترسم خارطة طريق لبناء الإنسان المصري

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي يُمثل خارطة طريق متكاملة، ورؤية استراتيجية واعية تعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء الإنسان المصري وجعله ركيزة الأساس لجهود التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن الانتقال الجاد نحو استحداث وتطوير المناهج وفق أحدث المعايير الدولية، وتطبيق نظام "البكالوريا المصرية" والتركيز على البرمجة والتكنولوجيا، يعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، ويقطع دابر الأنظمة التعليمية التقليدية التي عفا عليها الزمن.

 تطوير المناهج والتوسع في الذكاء الاصطناعي

 مشيرًا إلى أن التوسع في الشراكات الاستراتيجية مع دول رائدة كاليابان وألمانيا وإيطاليا سواء عبر المدارس المصرية اليابانية أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية يؤكد حرص الدولة على نقل الخبرات العالمية وتوطينها محليًا، بما يضمن إعداد جيل من الكوادر الفنية والمهنية القادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.

وثمن رئيس حزب المصريين، الخطوة الشجاعة والمدروسة لوزارة التعليم العالي بزيادة أعداد الطلاب في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقطاعات الهندسية والصحية، مقابل خفض الأعداد في التخصصات الأدبية التي تشبع بها سوق العمل؛ مؤكدًا أن هذا هو التطبيق العلمي والعملي لمبدأ التعليم من أجل التنمية.

 موضحًا أن إطلاق المبادرات الوطنية الكبرى كأكاديمية مهارات المستقبل، والتعاون المرتقب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإتاحة ملايين رخص التدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، يُمثل نقلة نوعية تاريخية تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي الشامل والتعلم مدى الحياة.

وأعلن عن الدعم الكامل والمطلق لهذه الجهود الرئاسية والحكومية الدؤوبة، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي هو الاستثمار الحقيقي الوحيد الذي تضمن به الدولة المصرية بناء مستقبل مشرق ومستدام لأبنائها والأجيال القادمة.

مجلس الشيوخ تطوير المناهج الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

Fairphone 6+

فيرفون تطلق هاتفها المعياري Fairphone 6+ في السوق الأمريكية بسعر 649 دولارا

كاميرات السيارات الخلفية

كاميرات الرجوع للخلف تتسبب في استدعاء 21 مليون سيارة

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يبحث مع محافظ مطروح الموقف التنفيذي لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد