النائب حسين أبو العطا: توجيهات الرئيس ترسم خارطة طريق لبناء الإنسان المصري

قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب "المصريين"، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي يُمثل خارطة طريق متكاملة، ورؤية استراتيجية واعية تعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء الإنسان المصري وجعله ركيزة الأساس لجهود التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.

وأوضح "أبو العطا"، في بيان، أن الانتقال الجاد نحو استحداث وتطوير المناهج وفق أحدث المعايير الدولية، وتطبيق نظام "البكالوريا المصرية" والتركيز على البرمجة والتكنولوجيا، يعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات العصر الرقمي واقتصاد المعرفة، ويقطع دابر الأنظمة التعليمية التقليدية التي عفا عليها الزمن.

تطوير المناهج والتوسع في الذكاء الاصطناعي

مشيرًا إلى أن التوسع في الشراكات الاستراتيجية مع دول رائدة كاليابان وألمانيا وإيطاليا سواء عبر المدارس المصرية اليابانية أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية يؤكد حرص الدولة على نقل الخبرات العالمية وتوطينها محليًا، بما يضمن إعداد جيل من الكوادر الفنية والمهنية القادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.

وثمن رئيس حزب المصريين، الخطوة الشجاعة والمدروسة لوزارة التعليم العالي بزيادة أعداد الطلاب في كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقطاعات الهندسية والصحية، مقابل خفض الأعداد في التخصصات الأدبية التي تشبع بها سوق العمل؛ مؤكدًا أن هذا هو التطبيق العلمي والعملي لمبدأ التعليم من أجل التنمية.

موضحًا أن إطلاق المبادرات الوطنية الكبرى كأكاديمية مهارات المستقبل، والتعاون المرتقب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإتاحة ملايين رخص التدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، يُمثل نقلة نوعية تاريخية تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي الشامل والتعلم مدى الحياة.

وأعلن عن الدعم الكامل والمطلق لهذه الجهود الرئاسية والحكومية الدؤوبة، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي هو الاستثمار الحقيقي الوحيد الذي تضمن به الدولة المصرية بناء مستقبل مشرق ومستدام لأبنائها والأجيال القادمة.