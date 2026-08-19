التحريات الأولية: تسرب الغاز وراء مصرع عريس طوخ

كشفت التحريات الأولية في واقعة وفاة عريس بقرية السفاينة التابعة لمركز طوخ، ونقل زوجته إلى المستشفى، أن السبب المرجح للواقعة هو تعرضهما لتسرب غاز داخل مسكن الزوجية، وذلك بعد مرور 3 أيام فقط على زفافهما.



وأوضحت التحريات أن العريس أحمد جمال وزوجته تعرضا لحالة إغماء وإعياء شديد، إثر استنشاق الغاز المتسرب داخل مسكن الزوجية، وعلى الفور جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

ولفظ العريس أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرا بإصابته، بينما تمكنت الفرق الطبية من إنقاذ حياة زوجته، والتي لا تزال محجوزة داخل المستشفى تحت الرعاية الطبية، لمتابعة حالتها وتقديم العلاج اللازم لها.

وقال أحد أهالي قرية السفاينة إن أسرة العروسين دخلت عليهما داخل الشقة، وعثرت عليهما في حالة إغماء، وعلى الفور جرى نقلهما إلى المستشفى، إلا أن العريس لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما تواصل زوجته تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحرياتها لكشف جميع ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب تسرب الغاز، فيما تتولى جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.