تحرك عاجل لحي غرب شبين الكوم عقب سقوط أجزاء من عقار بالمنطقة القبلية

​تحركت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبين الكوم، برئاسة سيد شعبان، وبحضور الشافعي محمد نائب رئيس الحي، فور ورود بلاغ يفيد بسقوط أجزاء من أحد العقارات بالمنطقة القبلية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالتواجد الميداني المستمر وسرعة التعامل مع الأزمات والطوارئ.

​وانتقلت المعدات والأطقم المعنية بالاشتراك مع الإدارة الهندسية، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط إلى موقع البلاغ بشكل فوري، حيث تم رفع الآثار والتراكمات وفتح الطريق، مع فرض التأمين اللازم للموقع، حرصًا على سلامة المواطنين وتيسير حركة المارة.

وأكد رئيس الحي ، استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الحاسم مع أي بلاغات طارئة لضمان أمن وسلامة الأهالي.