أخبار التوك شو.. حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. وأمطار بـ ثلاث مناطق.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أمطار بـ ثلاث مناطق.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس



تشهد البلاد تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية، مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بعد انتهاء موجة الارتفاع التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وسط استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ما يجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المعدلات المسجلة.

أكد الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في القاهرة أصبحت تسجل نحو 33 و34 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن فترة الارتفاع في درجات الحرارة قد مرت.

وأضاف القياتي ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن محافظات جنوب الصعيد تسجل حاليًا درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.



المرض هدية من الله.. صبري عبد المنعم يروي تفاصيل خاصة عن فقدانه للبصر بالطفولة

بين المرض والنجاح والصداقة، فتح الفنان صبري عبد المنعم قلبه وكشف كواليس ومحطات بارزة من حياته الشخصية والفنية، متحدثًا عن معاناته الصحية منذ طفولته، وعلاقته بالفنان الكبير عادل إمام، إلى جانب إشادته بالفنان محمد رمضان، مؤكدًا أن ما حققه من نجاحات خلال سنوات قليلة يعكس موهبته واجتهاده.

المرض هدية من الله



أكد الفنان صبري عبد المنعم أنه مر بظروف صحية صعبة منذ الصغر، موضحًا أنه يتعامل مع المرض باعتباره هدية من الله، ويحرص على شكر الله على كل ما يمر به.

وأضاف أنه يعاني حتى الآن من بعض المشكلات الصحية، وخضع لعدة عمليات جراحية، مؤكدًا أنه يدعو الله دائمًا أن يجعل مرضه في ميزان حسناته.



حج الجمعيات الأهلية 2027.. شروط جديدة وموقف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

بدأت المؤسسة القومية لتيسير الحج استقبال طلبات التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية لعام 2027، وسط تحديد مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لعملية التقديم، مع إتاحة التقدم لأفراد الأسرة في طلب واحد، إلى جانب وضع إجراءات خاصة لكبار السن والفئات التي قد تواجه مخاطر صحية خلال أداء المناسك.

فتح باب التقديم حتى 31 أغسطس



أكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أن التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 2027 بدأ من أمس الثلاثاء ويستمر حتى 31 أغسطس الجاري.

وأوضح أن أفراد الأسرة يمكنهم التقديم معًا من خلال طلب واحد، بما يتيح لهم التقدم ضمن استمارة موحدة، وهو ما يسهل إجراءات التقديم على الأسر الراغبة في أداء مناسك الحج.

التقديم من أي محافظة



وقال عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المتقدم لحج الجمعيات الأهلية ليس ملزمًا بتقديم الطلب من المحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي.



حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. الاتصالات توضح.. فيديو





كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول خلال الفترة المقبلة بنسبة 35%.



خاصة أدوية التخسيس.. هيئة الدواء تحذر من بيع الأدوية عبر السوشيال ميديا

قال ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، إن الأدوية يجب أن يتم الحصول عليها من خلال الصيدلية، متابعا: حقن التخسيس دواء ولذلك يجب أن يتم استخدامها تحت إشراف طبي ومتابعه.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن أدوية التخسيس تؤثر على الكثير من الأجهزة والأعضاء داخل الجسم، ولذلك يجب أن نتأكد من أن أدوية التخسيس والحقن مصرح بها من هيئة الدواء المصرية.

واسترسل: لا يمكن أن نحصل على الأدوية والحقن من خلال السوشيال ميديا وعلينا التوجه إلى الصيدليات فقط والأماكن المصرح بتداول الأدوية من خلالها.

وأوضح أن الأدوية يجب أن يتم حفظها ونقلها وفقا لطرق معينة وتخزينها بشكل خاطئ يتسبب في حدوث أعراض سلبية وآثار جانبية، ونعمل على غلق الصفحات الإلكترونية التي تبيع تلك الأدوية غير المرخصة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19 أغسطس.. اعرف عيار 21 بكام

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5345 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6240 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7130 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50060 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 19 أغسطس 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.27 جنيه

سعر الشراء: 50.14 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.27 جنيه

سعر الشراء: 58.11 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.16 جنيه

سعر الشراء: 67.96 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.39 جنيه

سعر الشراء: 13.35 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.

«أهلًا مدارس» يفتح أبوابه 25 أغسطس.. تخفيضات كبيرة على مستلزمات الطلاب

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تستعد الغرف التجارية لإقامة معرض «أهلًا مدارس» لتوفير احتياجات الطلاب والأسر بأسعار مخفضة، بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي بدأ في 3 أغسطس ويستمر لمدة شهر، وسط جهود لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

انطلاق معرض «أهلًا مدارس» 25 أغسطس

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن معرض «أهلًا مدارس» من المقرر أن ينطلق يوم 25 أغسطس ويستمر لمدة شهر، مشيرًا إلى أن المعارض تقام على مستوى الجمهورية، مع التوسع في إقامة المعارض داخل المراكز والأقسام بمحافظة الجيزة.