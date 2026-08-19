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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق بأحياء الإسكندرية

حملات لازالة الاشغالات
حملات لازالة الاشغالات

شدد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق

وفي هذا السياق، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، فضلًا عن إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع، بما يسهم في تحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملات، التي تم تنفيذها خلال أسبوع، عن غلق وتشميع 124 منشأة مخالفة، والتحفظ على 8792  حالة إشغال متنوع، إلى جانب تحرير 1169 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال، فضلًا عن توجيه 324 إنذارًا للمخالفين، وفرض غرامات فورية تُقدر بنحو مليون و 573 ألف جنيه.

الإسكندرية اشغالات ازالة حملات تكثيف

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