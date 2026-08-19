القبض على شخصين تعديا على قائد سيارة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "بيك أب" وبرفقته آخر بالتعدى على قائد سيارة ملاكى بالسب والقذف والإتيان بإشارات خادشة للحياء بالجيزة.





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "البيك أب" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ومرافقه (سائق، عامل - مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة ، بنى سويف") ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بتاريخ 13 الجارى على النحو المشار إليها لخلافات بينهما وقائد السيارة الأخرى حول أولوية المرور.

تم التحفظ على السيارة ، واتخاذ الإجراءات القانونية.