اعرف الحقيقة ..اكتشف فوائد الجنسينج المثبتة علميا

يستخدم الجنسينج تقليديًا لعلاج عدد من الحالات الطبية، لكن فوائده لمعظمها لم تُدرس بشكل جاد.

ووفقا لموقع webmd تشير بعض التجارب الشخصية إلى أن جذر الجنسنج قد يُفيدك في:

تعزيز المناعة

شير بعض الدراسات إلى أن الجنسنغ قد يُعزز جهاز المناعة وهناك بعض الأدلة على أن نوعًا معينًا من مستخلص الجنسنغ الأمريكي قد يُقلل من عدد وشدة نزلات البرد لدى البالغين.

تنظيم مستوى السكر في الدم

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على البشر أن الجنسنج قد يخفض مستويات السكر في الدم .

تحسين التركيز

تشير بعض الأدلة الأولية إلى أن الجنسنغ قد يُحسّن التركيز والتعلم بشكل طفيف وقصير الأمد. وقد جمعت بعض الدراسات التي تناولت الأداء الذهني بين الجنسنج ومستخلص أوراق شجرة الجنكة، وهي علاج تقليدي آخر يُقال إنه يُساعد في علاج الخرف ورغم أن هذه الدراسات مثيرة للاهتمام، إلا أن العديد من الخبراء يرون أننا بحاجة إلى مزيد من الأدلة.

يقلل الالتهاب

تشير بعض الدراسات إلى أن الجنسنغ قد يساعد في السيطرة على الأمراض الالتهابية