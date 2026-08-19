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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مخاوف من عودته.. اعرف أعراض إنفلونزا الخنازير

انفلونزا الخنازير
انفلونزا الخنازير
اسماء محمد

يعد إنفلونزا الخنازير من الأمراض الخطيرة التي تهدد البشر ومع اكتشاف إصابات جديدة بها عادة حالة من القلق العالمي.

وأعلنت الصين إصابة طفل بفيروس إنفلونزا الخنازير مما أثار مخاوف من عودته.

أعراض إنفلونزا الخنازير 

تُشبه الأعراض الناتجة عن الإنفلونزا التي يسببها فيروس H1N1، والمعروفة بإنفلونزا الخنازير، أعراض فيروسات الإنفلونزا الأخرى.

وعادةً تبدأ اعراض إنفلونزا الخنازير بسرعة ويمكن أن تتضمن:

الحُمّى، لكن ليس دائمًا.
آلام العضلات.
القشعريرة والتعرّق.
السعال.
التهاب الحلق.
سيلان الأنف أو انسداده.
كثرة دموع العينين واحمرارهما.
الشعور بألم في العين.
آلام الجسم.
الصُّداع.
التعب والضعف.
الإسهال.
ألم المعدة والقيء، ولكنهما أكثر شيوعًا بين الأطفال مقارنةً بالبالغين وتظهر أعراض الإنفلونزا بعد يوم إلى 4 أيام من التعرض للفيروس.

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