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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

150 مليون جنيه إسترليني تهدد ببقاء عمر مرموش في مانشستر سيتي.. وتوتنهام يجهز صفقة نارية

عمر مرموش
عمر مرموش
أمينة الدسوقي

يبدو أن مستقبل النجم عمر مرموش مع مانشستر سيتي بات مفتوحًا على كل الاحتمالات، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن تحركات قوية من جانب توتنهام هوتسبير لضم اللاعب، إلى جانب زميله البرازيلي سافينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مرموش وسافينيو على رادار توتنهام

ورغم عدم صدور إعلان رسمي بشأن الصفقة حتى الآن، فإن إدارة مانشستر سيتي تبدو مستعدة لمناقشة رحيل الثنائي، حال وصول عرض مالي يتناسب مع قيمة اللاعبين.

ووفقًا للصحفي ديف هايتنز، قد تصل قيمة الصفقة المرتقبة إلى 150 مليون جنيه إسترليني، في حال تمكن توتنهام من حسم التعاقد مع مرموش وسافينيو معًا، في واحدة من أكثر الصفقات إثارة خلال الميركاتو الصيفي.

 

دي زيربي يضع الثنائي ضمن خطته

ويأتي اهتمام توتنهام باللاعبين المصري والبرازيلي بناءً على رغبة المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي في مواصلة إعادة تشكيل الفريق، خاصة على المستوى الهجومي.

وكان النادي اللندني قد أنفق بالفعل أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، بعدما دعم صفوفه بعدد من الأسماء البارزة، من بينهم ساندرو تونالي، وأندي روبرتسون، ويان بول فان هيك، وماركوس سينيسي، وماتيوس فرنانديز.

ويبدو أن دي زيربي لا يريد الاكتفاء بهذه التدعيمات، حيث يبحث عن عناصر قادرة على منح هجوم توتنهام مزيدًا من السرعة والخطورة، وهو ما يجعل مرموش وسافينيو من أبرز الخيارات المطروحة أمامه.

 

لماذا قد يرحل مرموش عن السيتي؟

منذ وصوله إلى مانشستر سيتي في يناير من العام الماضي، لم يتمكن عمر مرموش من الحصول على المشاركة المنتظمة التي كان يطمح إليها، في ظل الاعتماد الكبير على النرويجي إيرلينغ هالاند في مركز المهاجم.

ومع اشتداد المنافسة على المراكز الهجومية، قد يجد اللاعب المصري نفسه أمام قرار صعب الاستمرار في محاولة حجز مكان أساسي داخل كتيبة بيب غوارديولا، أم الرحيل إلى نادٍ يمنحه دقائق لعب أكبر ودورًا أكثر تأثيرًا.

ولا يختلف وضع سافينيو كثيرًا، رغم ارتباطه بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2031، إذ لم يحصل اللاعب البرازيلي بدوره على المساحة التي كان يأملها.

 

بداية صعبة تزيد التكهنات

وزادت التكهنات حول مستقبل الثنائي بعدما غاب مرموش وسافينيو عن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي أمام أرسنال، في المباراة التي خسرها السيتيزنز بثلاثية نظيفة في كأس الدرع الخيرية بمدينة كارديف.

وفي الوقت الذي تحرك فيه مانشستر سيتي لتعزيز صفوفه، جاءت صفقاته الكبيرة محدودة نسبيًا، باستثناء التعاقد مع إليوت أندرسون قادمًا من نوتنغهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، شهد الفريق رحيل عدد من الأسماء، أبرزها الإسباني رودري إلى برشلونة، وتيغاني ريندرز إلى القادسية السعودي، والحارس جيمس ترافورد إلى ليدز يونايتد.

 

صفقة قد تشعل الميركاتو

وفي حال نجح توتنهام في حسم صفقة عمر مرموش وسافينيو، فإن مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني سيضع العملية بين أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية.

أما بالنسبة لمرموش، فقد تمثل الخطوة فرصة لإعادة إطلاق مسيرته على مستوى أكبر، من خلال الحصول على دور أساسي ومساحة أكبر للتألق، بدلًا من البقاء حبيس المنافسة القوية داخل مانشستر سيتي.

ويبقى القرار النهائي بيد إدارة النادي واللاعب، لكن المؤكد أن الساعات المقبلة قد تحمل تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم المصري، في صفقة تترقبها جماهير الكرة المصرية والإنجليزية على حد سواء.

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