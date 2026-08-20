في موسمها.. طريقة عمل ترايفل المانجو

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ترايفل المانجو، فهي من الحلويات الشهية و اللذيذة فيمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

مقادير ترايفل المانجو



● كيك اسبونج فانيلا

● ٢ كوب عصير مانجو

● ٢ كوب كاسترد

● ٢ كوب كريم شانتي خام

● حليب مثلج

● ٢ كوب جيلي مانجو

● مانجو مكعبات

● عنب احمر

طريقة تحضير ترايفل المانجو



يذوب الجيلي مع ½ كوب من الماء المغلي + كوب من الماء البارد

يخلط الكاسترد والكريمة مع اضافة الحليب تدريجيا ونقلب حتى يصبح القوام كريمي

يسقى الكيك بالحليب والجيلي

ترص طبقات من الكيك والكريمة

يزين بالمانجو والعنب