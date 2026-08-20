في موسمها.. طريقة عمل ترايفل المانجو

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ترايفل المانجو، فهي من الحلويات الشهية و اللذيذة فيمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.
مقادير ترايفل المانجو
● كيك اسبونج فانيلا
● ٢ كوب عصير مانجو
● ٢ كوب كاسترد
● ٢ كوب كريم شانتي خام
● حليب مثلج
● ٢ كوب جيلي مانجو
● مانجو مكعبات
● عنب احمر
طريقة تحضير ترايفل المانجو
يذوب الجيلي مع ½ كوب من الماء المغلي + كوب من الماء البارد
يخلط الكاسترد والكريمة مع اضافة الحليب تدريجيا ونقلب حتى يصبح القوام كريمي
يسقى الكيك بالحليب والجيلي
ترص طبقات من الكيك والكريمة
يزين بالمانجو والعنب