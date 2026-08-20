رفع 160 طنًا من المخلفات خلال حملة مكبرة للنظافة ورفع التراكمات بأبو النمرس في الجيزة

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع سرعة التعامل مع النقاط الساخنة وتحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، نفذ مركز ومدينة أبو النمرس حملة مكبرة استهدفت رفع تراكمات القمامة من عدد من المناطق والبؤر الساخنة، أسفرت عن رفع نحو 160 طنًا من المخلفات والتراكمات بطريق ترسا–الكنيسة، وعزبة الفوكس، ومنطقة بدوي الحداد، ومنطقة والي، إلى جانب محيط مجمع مدارس ترسا، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى النظافة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه ،أكد محمود شنب، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات على مدار اليوم، خاصة بالمناطق التي تشهد كثافات أو تراكمات للقمامة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بشكل فوري مع النقاط الساخنة لضمان توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.