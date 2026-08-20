«الذوق ليس له معيار مطلق».. طارق الشناوي يوضح أسباب الجدل حول بعض الأغاني

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن حالة الجدل التي تثار حول بعض الأعمال الغنائية، موضحًا أن تقييم الأغاني وتلقيها يرتبطان بدرجة كبيرة بالسياق الفني والاجتماعي الذي تقدم فيه، مشيرًا إلى أن تاريخ الغناء المصري يضم نماذج عديدة لم تثر الجدل رغم اختلاف مضامينها أو طريقة تقديمها.

«لا تكذبي».. نموذج لاختلاف صيغة الأغنية

وأوضح طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الذوق الغنائي لا يخضع لمعيار مطلق يمكن من خلاله الحكم على جميع الأعمال.

واستشهد بقصيدة «لا تكذبي» التي كتبها الشاعر كامل الشناوي، وكانت كلماتها موجهة من رجل إلى حبيبته، إلا أن الفنانة نجاة قدمتها بصوتها وحققت نجاحًا كبيرًا، دون أن يمثل اختلاف جنس المؤدي عن المخاطَب في كلمات الأغنية عائقًا أمام الجمهور.

طارق الشناوي

صيغة المذكر حاضرة في الأغاني العاطفية

وأشار الناقد الفني إلى أن عددًا كبيرًا من الأغاني العاطفية المصرية كان يُقدم بصيغة المذكر، موضحًا أن الرجل عندما يعبر عن حبه لامرأة قد يستخدم تعبير «يا حبيبي»، وهو أمر ظهر في العديد من الأعمال التي قدمها الفنان عبد الحليم حافظ.

وأكد أن الجمهور كان يتعامل مع هذه التعبيرات باعتبارها جزءًا من اللغة الغنائية وسياقها العاطفي، دون التوقف عند الصيغة اللغوية المستخدمة بمعزل عن مضمون العمل.