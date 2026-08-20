القبض على لص سرق هاتف عامل من داخل مسجد بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول خاص بعامل أحد المساجد بمنطقة زهراء مدينة نصر بالقاهرة.





بالفحص أمكن التوصل للمجنى عليه (نقاش - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ 16/ الجارى وأثناء قيامه بأعمال نقاشة داخل المسجد المشار إليه الكائن بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بالدخول للمسجد وسرقة هاتفه المحمول بإسلوب المغافلة.





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الفيوم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار اليه ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى "عميل سيئ النية" (عاطل - مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه"، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه - كمية لمخدر الآيس) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





