القبض على سيدة تستغل طفلها فى التسول بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بإستغلال طفل فى أعمال التسول وإستجداء المارة والتعدى عليه بالضرب بالجيزة .
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بالمنشور (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) وبرفقتها نجلها "الظاهر بالمنشور"، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بإستغلال نجلها فى أعمال التسول وإستجداء المارة ، وتعديها عليه بالضرب بسبب اللهو بالطريق العام حال عبور السيارات .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.