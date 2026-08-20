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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كتب دراسية بدون تصريح.. القبض على مالك مخزن بالطاهر

الشرطة
الشرطة
مصطفى الرماح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مخزن، كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المخزن المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته قرابة 25 آلف مطبوع من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

وزارة الداخلية الملكية الفكرية الظاهر

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