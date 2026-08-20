الطفل مارتيروس.. قصة مصمم روبوت يعمل كمرشد سياحي على هيئة توت عنخ آمون

لم يتوقف شغف الطفل المصري مارتيروس مينا بالبرمجة عند المنافسات والمسابقات، إذ صمم مشروعا لروبوت مرشد سياحي على هيئة الملك توت عنخ آمون، في تجربة تجمع بين البرمجة والذكاء والتكنولوجيا والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.

وأوضح مارتيروس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر أن اختيار شخصية توت عنخ آمون جاء بسبب شهرته العالمية والقطع الأثرية المرتبطة به، خاصة القناع الذهبي الشهير، مشيرا إلى أن فكرة الروبوت تقوم على أداء مهام المرشد السياحي من خلال الحركة والتفاعل وشرح المعلومات للزوار.

وأشار إلى أنه يعمل على تطوير الروبوت ليحتوي على كاميرا في المقدمة، وأن يكون قادرا على الحركة والتفاعل بصورة أفضل، بحيث يمكن استخدامه داخل المتاحف لتقديم المعلومات للزوار بدلا من اعتماد المرشد السياحي على تكرار الجولة نفسها عدة مرات يوميا.

وكشف مارتيروس أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التقى به، وقدم له دعما لمواصلة مشواره في مجال التكنولوجيا والبرمجة، من بينها جهاز لابتوب وبعض الأدوات والأسلاك التي تساعده على استكمال مشروعاته.

وأضاف أن الوزير أبلغه أيضا بإمكانية مشاركته في مبادرة مخصصة لفئة عمرية أكبر من المبادرات التي يشارك فيها أقرانه، تقديرا لمستواه وقدراته في مجال التكنولوجيا.

وأكد مارتيروس أنه بدأ شغفه بالتكنولوجيا منذ سن مبكرة للغاية، موضحا أنه كان في الثانية من عمره يفكك الألعاب التي يحصل عليها ويحاول إعادة تركيبها بطرق مختلفة، قبل أن يبدأ في سن الرابعة استخدام مكعبات الليجو، وتمكن وقتها من صناعة روبوت يتحرك ويتحدث.

وفي سن السادسة، التحق مارتيروس بأكاديمية متخصصة وبدأ المشاركة في المسابقات، لافتا إلى أنه شارك في منافسات وسافر إلى عدة دول، من بينها إستونيا ورومانيا والصين، كما حصل في إحدى المشاركات برومانيا على جائزة المركز الأول وجائزة الأكثر إبداعا، بينما حصل في إسبانيا على المركز السادس عالميا.

ويخطط مارتيروس للمشاركة في مسابقات دولية جديدة خلال الفترة المقبلة، من بينها منافسة في قرية الجونة خلال شهر نوفمبر، إلا أن تكاليف السفر والمشاركة تمثل تحديا أمام استكمال مشواره الدولي.

ووجه الطفل المصري نداء إلى المؤسسات والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والبرمجة للمساهمة في دعمه وتمكينه من السفر والمشاركة في المسابقات الدولية، مؤكدا رغبته في مواصلة التعلم وتطوير مشروعات جديدة والمنافسة على جوائز عالمية.