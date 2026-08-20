قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء قطر: جهود كبيرة للوسطاء لإنجاح خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإدارة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ
منحة قطرية لإقامة مستشفى باسم الأمير تميم بن حمد آل ثاني في سوهاج
وزير الخارجية: توقيع اتفاقية منحة قطرية لإقامة مستشفى تحمل اسم الشيخ تميم في سوهاج
النزلاء بخير وسلام .. السيطرة على حريق داخل مخزن ملحق بدار لرعاية الأيتام ببورسعيد
بعدما أدانته مصر.. ما هو المشروع الاستيطاني E1 ولماذا يمثل خطرًا على الدولة الفلسطينية؟
رئيس وزراء قطر: وقعنا 4 اتفاقيات في عدة مجالات لتوسيع التعاون مع مصر
خد بالك| حظر أشهر أدوية القولون العصبي والجهاز الهضمي.. تعرف عليها
الخميس المقبل إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسئولية الدول المشاطئة.. ولا مساس بحرية الملاحة
وزير الخارجية: لا يمكن السماح بالمساس بأمن باب المندب والبحر الأحمر
بعد أنباء زيادة الأسعار 35% .. أول رد رسمي من «القومي للاتصالات»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطفل مارتيروس.. قصة مصمم روبوت يعمل كمرشد سياحي على هيئة توت عنخ آمون

الطفل المصري مارتيروس مينا
الطفل المصري مارتيروس مينا
شيماء جمال

لم يتوقف شغف الطفل المصري مارتيروس مينا بالبرمجة عند المنافسات والمسابقات، إذ صمم مشروعا لروبوت مرشد سياحي على هيئة الملك توت عنخ آمون، في تجربة تجمع بين البرمجة والذكاء والتكنولوجيا والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.

وأوضح مارتيروس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر أن اختيار شخصية توت عنخ آمون جاء بسبب شهرته العالمية والقطع الأثرية المرتبطة به، خاصة القناع الذهبي الشهير، مشيرا إلى أن فكرة الروبوت تقوم على أداء مهام المرشد السياحي من خلال الحركة والتفاعل وشرح المعلومات للزوار.

وأشار إلى أنه يعمل على تطوير الروبوت ليحتوي على كاميرا في المقدمة، وأن يكون قادرا على الحركة والتفاعل بصورة أفضل، بحيث يمكن استخدامه داخل المتاحف لتقديم المعلومات للزوار بدلا من اعتماد المرشد السياحي على تكرار الجولة نفسها عدة مرات يوميا.

وكشف مارتيروس أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التقى به، وقدم له دعما لمواصلة مشواره في مجال التكنولوجيا والبرمجة، من بينها جهاز لابتوب وبعض الأدوات والأسلاك التي تساعده على استكمال مشروعاته.

وأضاف أن الوزير أبلغه أيضا بإمكانية مشاركته في مبادرة مخصصة لفئة عمرية أكبر من المبادرات التي يشارك فيها أقرانه، تقديرا لمستواه وقدراته في مجال التكنولوجيا.

وأكد مارتيروس أنه بدأ شغفه بالتكنولوجيا منذ سن مبكرة للغاية، موضحا أنه كان في الثانية من عمره يفكك الألعاب التي يحصل عليها ويحاول إعادة تركيبها بطرق مختلفة، قبل أن يبدأ في سن الرابعة استخدام مكعبات الليجو، وتمكن وقتها من صناعة روبوت يتحرك ويتحدث.

وفي سن السادسة، التحق مارتيروس بأكاديمية متخصصة وبدأ المشاركة في المسابقات، لافتا إلى أنه شارك في منافسات وسافر إلى عدة دول، من بينها إستونيا ورومانيا والصين، كما حصل في إحدى المشاركات برومانيا على جائزة المركز الأول وجائزة الأكثر إبداعا، بينما حصل في إسبانيا على المركز السادس عالميا.

ويخطط مارتيروس للمشاركة في مسابقات دولية جديدة خلال الفترة المقبلة، من بينها منافسة في قرية الجونة خلال شهر نوفمبر، إلا أن تكاليف السفر والمشاركة تمثل تحديا أمام استكمال مشواره الدولي.

ووجه الطفل المصري نداء إلى المؤسسات والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والبرمجة للمساهمة في دعمه وتمكينه من السفر والمشاركة في المسابقات الدولية، مؤكدا رغبته في مواصلة التعلم وتطوير مشروعات جديدة والمنافسة على جوائز عالمية.

مارتيروس البرمجة روبوت مرشد سياحي توت عنخ آمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

الدولار

في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

ترشيحاتنا

د. الجندي يترأس القافلة

«البحوث الإسلامية» يُطلق قافلة دعوية جديدة إلى الواحات البحرية ضمن حملة «مِنْ نبع المصطفى صلى الله عليه وسلم

إيمان جمال

وزير الأوقاف يهنئ مرشحة الوزارة لفوزها بالمركز الرابع في مسابقة الملك عبد العزيز

الأزهر الشريف

المركز الإعلامي للأزهر يحذر من استغلال اسم المؤسسة أو مكانتها في الترويج لخدمات سياحية

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد