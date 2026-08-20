برلماني: العلاقات المصرية القطرية توحد المواقف تجاه الأوضاع بالمنطقة

أكد النائب محمد سمير مكي، عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمل العديد من الرسائل المهمة، ويعكس استمرار الدور المصري الفاعل في دعم الاستقرار والأمن بالمنطقة، وتعزيز مسارات التعاون والتنسيق بين الدول العربية.

وقال مكي، إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه المنطقة تحديات متسارعة، ما يؤكد أهمية الحوار والتنسيق المشترك بين الدول العربية لمواجهة الأزمات والحفاظ على مقدرات الشعوب.

وأشار مكي، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل الاضطلاع بدورها المحوري في محيطها الإقليمي، من خلال التحركات السياسية والدبلوماسية التي تستهدف وقف التصعيد، ودعم جهود التهدئة، وترسيخ الحلول السلمية للأزمات التي تواجه المنطقة.

العلاقات المصرية القطرية

و تابع النائب محمد سمير مكي ان العلاقات المصرية القطرية تشهد تطورًا متواصلًا قائمًا على المصالح المشتركة، والتفاهم حول أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، بما يخدم قضايا الأمن والتنمية والاستقرار.

وأكد النائب محمد سمير مكي، أن تعزيز العلاقات المصرية القطرية لا يقتصر على الجوانب السياسية فقط، وإنما يمتد ليشمل التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين تمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية، ودعم قطاعات الإنتاج والطاقة والصناعة والسياحة والخدمات، فالاستثمارات المتبادلة تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز حركة التنمية، والاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى الطرفين، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم جهود الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح النائب محمد مكي ، أن مصر كانت وستظل طرفًا رئيسيًا في معادلة الاستقرار الإقليمي، بما تمتلكه من ثقل سياسي وتاريخي، ودور مؤثر في التعامل مع الملفات والقضايا العربية والدولية، مؤكدًا أن القيادة المصرية تتحرك وفق رؤية واضحة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي ودعم تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وأكد مكي، أن اللقاءات رفيعة المستوى بين القيادات العربية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة الصف، وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق مصالح المنطقة وشعوبها.



وشدد عصو مجلس الشيوخ على أن استمرار التشاور المصري القطري يمثل عنصرًا إيجابيًا في دعم جهود التهدئة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الأدوار العربية وتوظيف القنوات الدبلوماسية المتاحة لاحتواء الأزمات، إلى جانب الدفع نحو حلول تحفظ سيادة الدول وتصون حقوق الشعوب، بما يعزز فرص تحقيق أمن واستقرار مستدامين في المنطقة.