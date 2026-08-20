محلل سياسي: السوشيال ميديا قوة مؤثرة وتحتاج إلى تشريعات لمواجهة حملات التشويه

أكد ياسر الشعر، المحلل السياسي، أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أحد الأذرع المهمة للإعلام، وتمثل قوة كبيرة في التأثير على الرأي العام وتوجيه النقاشات المجتمعية.

وقال الشعر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هذا التأثير الكبير يستدعي ضرورة وضع قوانين صارمة وتشريعات قوية تنظم ما يتم تداوله عبر منصات السوشيال ميديا، خاصة في ظل انتشار حملات التشويه والاستهداف التي يتعرض لها بعض الأشخاص.

الاستخدام المشروع لمنصات التواصل الاجتماعي.

وشدد المحلل السياسي على أهمية مواجهة هذه الممارسات من خلال إطار قانوني واضح يضمن محاسبة المتجاوزين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حرية الرأي والتعبير وعدم التضييق على الاستخدام المشروع لمنصات التواصل الاجتماعي.