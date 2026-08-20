قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤسس حملة تطهير المجتمع يهاجم محمد رمضان: من آمن العقاب أساء الأدب
ما حكم الحلف بالنبي؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
الطقس الأيام القادمة .. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح تلطف الأجواء ليلا
تطبيق إلكتروني لسداد ضريبة التصرفات العقارية.. اعرف التفاصيل
حرب البحار تشتعل.. محلل يمني يحذر من تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب
هجوم ناري من محمد موسى على محمد رمضان: الشهرة مش مبرر لتجاوز الحدود
الرقابة المالية: 4.2 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة نهاية مايو 2026
الله يرحم الزمن الجميل.. مصطفى بكري: لست ضد الفن.. لكن بعض الكلمات والأزياء تجاوزت حدود الذوق العام
بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور يخسر أمام فيرينتسفاروشي المجري بهدف نظيف بالدوري الأوروبي
البنك المركزي يتوقع تراجع معدلات التضخم في مصر أول 3 أشهر من 2027
رسوم إنستاباي 2026 وحدود التحويل بعد قرار البنك المركزي رسميًا
بكري: ما يحدث في اليمن يتجاوز الأزمة الداخلية ويمس الأمن القومي المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

القانون يواجه «خداع المستهلك».. 11 محظورًا على التاجر والمعلن في تداول السلع

المستهلك
المستهلك
حسن رضوان

وضع قانون حماية المستهلك عددًا من الالتزامات والضوابط على الموردين والمعلنين، بهدف حماية المستهلك من الممارسات الخادعة والمعلومات المضللة عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات، وألزمهم بتجنب أي سلوك من شأنه التأثير على قرار المستهلك أو تقديم بيانات غير حقيقية عن المنتج.

11 عنصرًا يحظر القانون التضليل بشأنها

ونصت المادة 9 من القانون على التزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، متى انصب هذا السلوك على أي من العناصر المرتبطة بالسلعة أو الخدمة، وتشمل:

1- طبيعة السلعة ومكوناتها

يحظر تقديم بيانات مضللة بشأن طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مكوناتها أو كميتها.

2- المصدر وتاريخ الصلاحية

يشمل الحظر تضليل المستهلك بشأن مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها أو شروط استخدامها ومحاذيرها.

3- خصائص المنتج ونتائج استخدامه

لا يجوز تقديم معلومات غير حقيقية بشأن خصائص المنتج أو النتائج المتوقعة من استخدامه، بما قد يدفع المستهلك إلى اتخاذ قرار شراء بناءً على معلومات مضللة.

4- السعر والضرائب والمبالغ الإضافية

يحظر القانون التضليل بشأن سعر السلعة أو كيفية سداد قيمتها، بما في ذلك أي مبالغ تضاف إلى السعر، وعلى الأخص الضرائب المضافة.

5- جهة الإنتاج أو تقديم الخدمة

يلتزم المورد والمعلن بتقديم بيانات صحيحة بشأن جهة إنتاج السلعة أو الجهة التي تقدم الخدمة.

6- طبيعة الخدمة ومزاياها

يشمل الحظر أيضًا تضليل المستهلك بشأن نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية وفوائدها.

7- التعاقد والضمان وخدمة ما بعد البيع

لا يجوز تقديم بيانات خادعة بشأن شروط وإجراءات التعاقد، أو خدمات ما بعد البيع، أو الضمان المقدم للمستهلك.

8- الجوائز وعلامات الجودة

يحظر الادعاء على خلاف الحقيقة بحصول المنتج أو السلعة أو الخدمة على جوائز أو شهادات أو علامات جودة.

9- العلامات التجارية والشعارات

يمتد الحظر إلى أي تضليل يتعلق بـالعلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات المستخدمة للتعريف بالسلعة أو الخدمة.

10- التخفيضات الوهمية

يواجه القانون ممارسات التخفيضات الوهمية، ويحظر الإعلان عن وجود تخفيض على السعر إذا كان ذلك مخالفًا للحقيقة.

11- الكميات المتاحة

كما يحظر تضليل المستهلك بشأن الكميات المتاحة من المنتجات، بما يضمن حصوله على معلومات واضحة وحقيقية قبل اتخاذ قرار الشراء.

القانون يضع «المعلومة الصحيحة» أساسًا لحماية المستهلك

وتعكس هذه الضوابط حرص قانون حماية المستهلك على مواجهة صور التضليل المختلفة في الأسواق، سواء تعلقت بالمنتج أو سعره أو مصدره أو خصائصه أو الضمان والخدمات المرتبطة به، بما يعزز حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء.

حماية المستهلك الموردين شراء السلع الصلاحية السعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

السائق

انزلي من العربية .. سائق تاكسي يرفض توصيل إسرائيلية في بولندا : أنتم تقتلون الناس

"الزراعة" تختتم تدريبًا متقدمًا للسودانيين في تشخيص الأمراض الحيوانية

الزراعة تختتم تدريبا متقدما للسودانيين في تشخيص الأمراض الحيوانية

بحوث الصحراء» يعزز التعاون الزراعي مع كوريا الجنوبية

تعزيز التعاون الزراعي.. مذكرة تفاهم بين بحوث الصحراء وجامعة كيونغ بوك الكورية الجنوبية

بالصور

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

الزبادي المجمد أم الآيس كريم أيهما أفضل لصحتك؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد