أحمد السقا عن البكالوريا: «إحنا بنرجع بالزمن ولا بنتقدم؟»

أثار الفنان أحمد السقا تساؤلات حول نظام البكالوريا المصرية، مؤكدًا أنه لا يعارض تطبيق النظام الجديد، لكنه يرغب في فهم تفاصيله وأهدافه بشكل واضح، خاصة ما يتعلق بتأثير الاسم على الانطباع النفسي لدى الجمهور.

السقا ونظام البكالوريا

وقال السقا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»: «أنا مش ضد البكالوريا، أنا بس عايز أفهمها، وعايز أعرف إحنا بنرجع بالزمن ولا بنتقدم؟».

وأوضح أن اختيار اسم «البكالوريا» قد يترك انطباعًا نفسيًا لدى بعض أفراد المجتمع، قائلًا: «أي كلمة في الدنيا باللهجة العامية ليها تأثير على الـSubconscious، على العقل اللا واعي».

الأفلام المصرية القديمة

وأشار إلى أن كلمة «البكالوريا» ارتبطت في ذاكرته وذاكرة أبناء جيله بالأفلام المصرية القديمة وأجواء التعليم التي كانت تظهر في أفلام الأبيض والأسود.

وأضاف: «كلمة البكالوريا دي بالنسبة لجيلي مرتبطة بحاجة قديمة، عشان كده أنا بسأل: ليه اخترنا الاسم ده؟».

وشدد السقا على أن اعتراضه ليس على الاسم في حد ذاته، وإنما على ضرورة التأكد من أن النظام الجديد يمثل تطورًا حقيقيًا في العملية التعليمية، قائلًا: «إحنا بنرجع ولا بنتقدم؟ المهم نبقى في مصلحة الطالب».

درجات الطلاب المتفوقين

وتطرق الفنان إلى الحديث عن حصوله على نسبة 65% في الثانوية العامة، موضحًا أن تقييم هذه النسبة يجب أن يكون في ضوء نظام التعليم الذي كان مطبقًا خلال فترة دراسته، مؤكدًا أن هذه النتيجة كانت ضمن درجات الطلاب المتفوقين في مدرسته آنذاك.

وأكد السقا أنه لا يريد إصدار أحكام مسبقة على نظام البكالوريا، وإنما يسعى إلى فهم تفاصيله قبل تكوين رأي نهائي بشأنه، قائلًا: «أنا قاعد جنبك حضرتك يا فندم لأن كلمة البكالوريا دي عايز أفهمها».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي بالنسبة له هو مصلحة الطالب، وأن أي نظام تعليمي جديد يجب أن تتم دراسته من هذه الزاوية، بعيدًا عن الاسم أو الانطباعات المسبقة.