القابضة للمطارات تكرم مديري مباني الركاب 1 و2 بمطار القاهرة

كرم المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الملاح، أشرف أحمد حافظ - المدير التنفيذي لمبنى الركاب رقم (1) بمطار القاهرة، وعمرو حسين - المدير التنفيذي لمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في إدارة وتشغيل مباني الركاب بمطار القاهرة خاصة في ظل الزيادة المستمرة في الحركة الجوية وأعداد الركاب.

وجاء التكريم تقديرًا لما بذله مديرو المبنيين وفرق العمل التابعة لهما من جهود متواصلة في متابعة العمليات التشغيلية، والتنسيق بين مختلف الجهات العاملة، للحفاظ على انسيابية حركة السفر والوصول، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمسافرين بالكفاءة المطلوبة، في ظل ما يشهده مطار القاهرة الدولي من معدلات نمو متزايدة في الحركة الجوية.

وأعرب رئيس القابضة عن بالغ شكره وامتنانه لمديري المبنيين وجميع العاملين في مطار القاهرة تحت قيادة المحاسب مجدي إسحاق لما يقدموه من جهد والتزام للتعامل مع التحديات التشغيلية اليومية، والحفاظ على كفاءة وانتظام العمل وتلبيه احتياجات الركاب، خاصة مع الارتفاع المتواصل في أعداد الركاب والطائرات.

وأكد أن هذا التكريم يأتي في إطار سياسة الشركة القابضة في تقدير المتميزين وتحفيز العاملين على مواصلة العطاء، وترسيخ ثقافة التميز والمسؤولية والعمل الجماعي.

داعياً جميع العاملين الى مواصلة العمل الجاد لرفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحالية، بالتوازي مع خطط التطوير والتوسع التي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين