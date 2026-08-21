قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعد توروب: شغف جماهير الأهلي مذهل.. ولم أرَ مثله في العالم
سعر أعلى دولار في البنوك الآن
ترامب: قدرات إيران على تصنيع الصواريخ والمسيرات تراجعت بشدة
ترامب يوقع مذكرة لتعزيز إطلاق الصواريخ الفضائية.. 1000 عملية سنويا بحلول 2030
مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مبنى الكابيتول الأمريكي.. وتوقيف مشتبه به
أسامة حمدي: يمكن السيطرة على السكري من النوع الثاني في السنوات الأولى من التشخيص
بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى
مفاجأة.. بيزيرا يحق له اللعب في الإمارات ببطاقة مؤقتة
الخزانة الأمريكية تعيد إدراج حزب الله على قائمة العقوبات
سقوط لاعبة بالسيرك القومي في جمصة خلال العرض.. وإحالة الواقعة للتحقيق
«ارتفاع بالحرارة واضطراب بالبحر الأحمر».. تفاصيل تحذير الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الشيخ: خسارة الأهلي أمام برشلونة مرضية.. وفخور بـ حمزة عبد الكريم

الأهلي وبرشلونة
الأهلي وبرشلونة
يمنى عبد الظاهر

أكد أحمد الشيخ، لاعب الأهلي السابق والمحلل الرياضي، أن الخسارة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام برشلونة الإسباني على ملعب "كامب نو" تُعد نتيجة مرضية في مجملها، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذه التجربة القوية ومعالجة الأخطاء قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح الشيخ، في تصريحات عبر تقنية "زووم" من إسبانيا لبرنامج "مودرن سبورتس" المذاع على قناة "مودرن MTI"، أنه تواجد في ملعب المباراة على هامش خوضه بعض الدورات التدريبية في إسبانيا، واصفًا الأجواء داخل ملعب كامب نو بـ "الممتازة".

وأضاف أن الشوط الأول شهد تحفظًا دفاعيًا واضحًا من لاعبي الأهلي، مما أثر سلبًا على الشكل الهجومي للفريق، قبل أن يتحسن الأداء تدريجيًا بعد استقبال الهدف الأول. وأشار إلى أن المدير الفني الحسين عموتة قد يكون فضّل الابتداء بهذا الأسلوب، مؤكدًا على ضرورة العمل على إصلاح السلبيات الدفاعية التي ظهرت خلال اللقاء، لا سيما وأن الفريق مقبل على موسم شاق في ظل تدعيمات قوية لكافة المنافسين.

وأشاد الشيخ بالظهور الأول للوافد الجديد عمرو الجزار، مُعتبرًا إياه أحد أبرز نجوم الشوط الأول، وتوقع أن يكون عنصرًا أساسيًا ومهمًا في خط دفاع الأهلي تحت قيادة عموتة.

وفي سياق متصل، أعرب لاعب الأهلي السابق عن فخره الشديد بالمستوى الذي يقدمه المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع نادي برشلونة، مشيرًا إلى وجود حفاوة جماهيرية كبيرة من مشجعي البلاوجرانا الذين يرون فيه أملًا كبيرًا لمستقبل هجوم الفريق.

واختتم الشيخ تصريحاته بالإشادة بالموهبة الإسبانية لامين يامال، مشيرًا إلى تقديره الكبير لشخصيته ومواقفه الإنسانية والدعم الذي يقدمه، مؤكدًا حرصه على التقاط الصور التذكارية عقب اللقاء مع الثلاثي لامين يامال، ورافينيا، وحمزة عبد الكريم.

أحمد الشيخ لاعب الأهلي برشلونة كامب نو لاعبي الأهلي الحسين عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

خروج جثمان المجني عليها من مشرحة مستشفى الإيمان العام بأسيوط

"أمل" عادت إلى منزل زوجها من أجل طفليها فأنهى حياتها طعنًا في أسيوط.. شقيق الضحية يروي تفاصيل المأساة

ترشيحاتنا

الأنبا مارتيروس

75 عاما على نياحته.. الكنيسة تحتفي بسيرة القديس حبيب جرجس «سراج التعليم الكنسي» |صور

وزارة الصحة تواجه الدخلاء ومنتحلي الصفة

نقابة العلاج الطبيعي: وزارة الصحة تستحق الإشادة في مواجهة الدخلاء

طلعت مصطفى

بحضور مصطفى حسني.. "طلعت مصطفى" تنظم ندوة دينية في نادي مدينتي احتفالا بالمولد النبوي

بالصور

منة شلبي بملابس الإعـ.دام.. الصور الأولى من كواليس مسلسل عنبر الموت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد