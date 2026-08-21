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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 54 محضرا ومخالفة وضبط 6 شكاير دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وحماية حقوق المواطنين.


وأسفرت الحملات، التي نفذتها المديرية والإدارات التموينية التابعة لها، عن تحرير 54 محضرًا ومخالفة تموينية، بواقع 34 مخالفة رقابية بالمخابز البلدية و20 محضرًا بالأنشطة التجارية والتموينية.
وشملت مخالفات المخابز البلدية تحرير 13 تقريرًا لنقص الوزن، و7 تقارير لعدم النظافة، و3 تقارير لعدم إعطاء بون صرف، و3 تقارير لعدم وجود سجل، و3 تقارير لعدم صلاحية الميزان، وتقريرين لعدم مطابقة المواصفات، وتقريرين للغلق في أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى تقرير لعدم وجود لوحة وتقرير آخر لعدم وجود قائمة.
وفي مجال الأنشطة التجارية، حررت الحملات 20 محضرًا وجنحة، من بينها 18 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة، شملت مخابز سياحية ومطاعم ومحال بقالة وعطارة ومنظفات وطيور وسوبر ماركت ومحال مأكولات.
كما تمكنت الحملات من ضبط 6 شكاير دقيق بلدي مدعم داخل أحد المخابز السياحية، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول الدقيق المدعم، إلى جانب تحرير مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار والأوزان وعدم وجود ترخيص.
وشملت الحملات كذلك تحرير محاضر لمخالفات تتعلق بالشهادات الصحية، إلى جانب متابعة وفحص عدد من الشكاوى الواردة إلى الإدارات التموينية، للتأكد من مدى صحة ما ورد بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، والتصدي بكل حزم للمخالفات التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين.

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