محافظ القليوبية يوجه بتعزيز منظومة النظافة ورفع نواتج تطهير الترع بالقرى

وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بسرعة تعزيز منظومة جمع ونقل المخلفات بالقرى، ورفع التراكمات والمقالب العشوائية ونواتج تطهير الترع، بما يسهم في الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.



من ناحية أخرى تواصلت أعمال النظافة والتجميل بقرية الشموت التابعة للوحدة المحلية بمرصفا، في إطار مبادرة "قرية نظيفة".

وشملت الأعمال رفع التراكمات والمخلفات الموجودة بالقرية، وإلغاء المقالب وبؤر تجمع المخلفات العشوائية، إلى جانب البدء في رفع نواتج تطهير الترعة، مع تنفيذ أعمال تشجير وتجميل لعدد من المواقع التي تم رفع المخلفات منها، بما يضمن الحفاظ عليها ومنع عودة تراكم المخلفات بها.

وجاءت المتابعة بحضور ممثلي إدارة المخلفات الصلبة ولجنة المحافظة، وبمشاركة أحمد عويس، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من شوارع القرية ومتابعة أعمال رفع المخلفات والتراكمات، والوقوف على مستوى النظافة العامة، والتأكد من سرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة.

وأكد محافظ القليوبية أن تحسين مستوى النظافة بالقرى يتطلب استمرار المتابعة الميدانية وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات، مع ضرورة الحفاظ على المواقع التي يتم رفع المخلفات منها من خلال التشجير والتجميل، مشددًا على أهمية رفع نواتج تطهير الترع أولًا بأول حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.