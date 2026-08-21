الداخلية: القبض على عنصر إثاري بعد الإساءة لأسقف بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الإثارية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الزعم بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص بدون وجه حق.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذ الشأن ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تبلغ لمديرية أمن الجيزة من (أحد المحامين) وكيلاً عن (أحد السادة الأساقفة بمحافظة المنيا) بتضرر موكله من المذكور لتعمده الإساءة والتشهير بشخصه من خلال صفحتين يتولى إدارتهما بمواقع التواصل الاجتماعى.

أمكن ضبط المشكو فى حقه "القائم على إدارة الصفحتين" (مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار عرضه على النيابة العامة.