المكملات الغذائية مش بديل للأكل.. متى يحتاجها الجسم فعلا؟

أكدت الدكتورة دينا يوسف، استشاري التغذية العلاجية، أن المكملات الغذائية لا يمكن أن تحل محل الغذاء الطبيعي، مشددة على أن تناول الطعام الصحي والمتوازن يظل الأساس للحصول على احتياجات الجسم من العناصر الغذائية.

الغذاء المتوازن هو الأساس

وأوضحت دينا يوسف خلال حوارها في برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الاعتقاد بأن المكملات الغذائية يمكن أن تغني عن تناول الطعام الصحي من المعلومات الخاطئة.

وأشارت إلى أن الشخص الذي يتناول غذاءً متوازنًا ومتنوعًا لا يحتاج إلى تناول المكملات الغذائية بشكل يومي لمجرد الحفاظ على صحته.

متى تكون المكملات مفيدة؟

ولفتت استشاري التغذية العلاجية إلى أن المكملات الغذائية قد تكون مناسبة في بعض الحالات المرضية أو عند وجود نقص معين في أحد العناصر الغذائية، موضحة أن استخدامها يجب أن يكون وفقًا لاحتياجات الشخص وحالته، وليس بصورة عشوائية.

وأكدت أن الاعتماد على المكملات دون وجود احتياج حقيقي لها لا يجعلها بديلًا عن النظام الغذائي المتوازن، الذي يظل الأساس في الحصول على العناصر التي يحتاجها الجسم.

المكملات الغذائية قد تكون مفيدة عند وجود احتياج محدد، لكنها لا تعوض الوجبات المتنوعة والمتوازنة، ولذلك فإن تحسين جودة الغذاء يجب أن يظل الخطوة الأولى قبل التفكير في المكملات.